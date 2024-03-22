Manisa\'da Arama Kurtarma Ekipleri İftar Buluşmasında Bir Araya Geldi

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Manisa'da kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larda görev yapan arama kurtarma ekipleri İHH Manisa Arama Kurtarma Ekibinin organizasyonuyla iftarda buluştu.

Düzenlenen iftar organizasyonu ile Manisa'da bulunan afetler ile alakalı çalıma yürüten kamu kurumları ve STK'lar iftar yemeğinde buluşarak ekiplerin kaynaşması sağlandı. İftar Programına Manisa AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, Manisa Şehzadeler Belediye Afet Birim Sorumlusu Yasin İlban, UMKE, MEB AKUB, ANDA Arama Kurtarma, SODOS Arama Kurtarma, AFED Arama Kurtarma, TAMGA Arama Kurtarma, SAT Salihli Amatör Telsiz Ekibi, Memur-Sen Arama Kurtarma Ekipleri Katıldı.

İHH Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Agah Kılıç burada yaptığı açıklamada, "Öncelikle davetimize uzaktan ve yakından katılan ekiplerimize teşekkür ederiz. Ramazan ayı birlikteliğin bir ve beraber olmanın en önemli ayıdır. Hemen hemen hepimiz daha öncesinde deprem zamanında omuz omuza çalıştık. Gönül ister ki afet zamanlarında değil böyle etkinliklerde bir araya gelip gönül birliğini pekiştirmektir." diyerek katılım sağlayan tüm ekiplere teşekkür etti.

Görevine kısa bir süre önce başlayan AFAD Manisa İl Müdürü Osman Pıhtılı ise kendisinin Elazığ'dan geldiğini ve en son yaşanan deprem felaketinde Manisa'da bulunan STK'lar ile bölgede çalışmalar yürüttüğünü ve Manisa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Derneğin Manisa İl Başkanı Abdullah Oluk ise katılanlara teşekkür konuşması yaparak dernek olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. - MANİSA