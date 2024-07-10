Manisa'da Bitron İş Yerinde Türk Metal Sendikası Üyeleri İşten Çıkarıldı

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(MANİSA) - Manisa'da Bitron iş yerinde Türk Metal Sendikası'na üye 17 işçi işten çıkarıldı. İş yeri önünde açıklama yapan Türk Metal Sendikası Manisa Şube Başkanı Ercan Dereli "Üyelerimizi baskı ve tehdit ile sendikadan istifaya zorlamaktadır. İşverenin bu davranışı apaçık sendikal örgütlülüğe saldırı niteliğindedir. Adalet yerini bulana dek her türlü hukuki ve fiili mücadelemizin takipçisi olacağız" dedi.

Manisa'da yaklaşık 554 çalışanı bulunan Bitron'da Türk Metal Sendikası'na üye 17 işçi işten çıkarıldı. Türk Metal Sendikası iş yeri önünde basın açıklaması yaptı. Türk Metal Sendikası Manisa Şube Başkanı Ercan Dereli, şunları söyledi:

"Örgütlenmek bir işçinin anayasal hakkıdır. Ama işveren bu hakkı, emekçilerin elinden zorla almak istemektedir. Üyelerimizi baskı ve tehdit ile sendikadan istifaya zorlamaktadır. İşverenin bu davranışı apaçık sendikal örgütlülüğe saldırı niteliğindedir. Adalet yerini bulana dek her türlü hukuki ve fiili mücadelemizin takipçisi olacağız. Buradan işverene seslenmek istiyorum; kimsenin onurumuzla, ekmeğimizle, alın terimizle dalga geçmesine izin vermeyiz. Nereye kadar işçi çıkarmaya devam edeceksin? Burada toplanan işçilerin seslerine kulak ver. İşyerinde çalışan emekçileri tehdit etmekten vazgeç. Bilmelisin ki burada Bitron işçisinin kahramanca direnişi var. Bitron işçisinin yanında yüz binlerce üyesi olan Türk Metal Sendikası var."

"Haklarımızı istiyoruz"

İşten çıkarılan Hazal Akpınar, "Beş senedir bu fabrikadayım, haklarımızı istiyoruz. Özgürlüğümüzü elimizden alıyolar, haksızlığa uğradık" diye konuştu. Nilüfer Arı ise, "7,5 yıldan bu yana bu fabrikada çalışıyorum. Sendika benim en doğal hakkım. Sendikalı bir yerde çalışmak istiyorum. İşlerimiz çok fazla. Küçülmeye gidiyoruz diyerek haksız yere işten çıkardılar. Ben işimi istiyorum herkesle birlikte buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum" dedi.