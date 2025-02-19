Manisa'da Çalışanlara 'Günaydın Çorbası' İkramı Başladı

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik başlattığı "Günaydın Çorbası" ikramını, çalışanlar için de hayata geçirdi. İlk çorba ikramları, Tevfikiye Mahallesi Şeyh Fenari Cami önü ve eski garaj karşısındaki servis bekleme noktalarında gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik başlattığı "Günaydın Çorbası" ikramını, erken saatte işe giden çalışanlar için de hizmete soktu. İlk ikramlar, Tevfikiye Mahallesi Şeyh Fenari Cami önü ve eski garaj karşısındaki servis bekleme noktalarında gerçekleştirildi. Kahvaltı yapma imkanı bulamayan vatandaşlar, güne tavuk suyu çorbasıyla başlama imkanı buldu.

Öğrencilere yönelik çorba ikramı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'ndeki iki, Uncubozköy Yerleşkesi'nde bir noktada ve Manisa Lisesi önündeki Gençlik Parkı'nda yapılırken çalışanlar için iki yeni dağıtım noktası eklendi. Böylece toplamda altı noktada, "Günaydın Çorbası" ikramı yapılmış oldu.

"Toplamda 6 noktada 3 bin kişilik çorba ikramında bulunuyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, öğrencilere yönelik başlattıkları projenin kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü'nde iki noktada, Uncubozköy Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ve Manisa Lisesi karşısındaki Gençlik Parkı'nda hafta içi her gün 2 bin kişilik günaydın çorbası ikramı yapıyoruz. Bu hizmetimizin kapsamını genişleterek, işe gitmek için servis bekleyen Manisalı hemşerilerimizin bu soğuk kış günlerinde içini ısıtabilmek amacıyla iki noktada daha çorba ikramına başladık. Böylece çalışan hemşehrilerimize hem ekonomik açıdan destek olabilmeyi hem de kahvaltı öğünlerini servis bekleme vaktinde atlatabilmelerini hedefliyoruz. Projemizin kapsamının genişletilmesiyle birlikte toplamda 6 noktada 3 bin kişilik çorba ikramında bulunuyoruz" dedi.

"Çorba ikramı çok güzel düşünülmüş"

Soğuk kış günlerinde sıcak çorba ikramından memnun olduklarını ifade eden Semra Vardar, "Sabahları bazen kahvaltı yapamıyoruz. Burada çorba verilmesi güzel bir uygulama" derken, Ahmet Yılmaz ise "Eşim de ben de çalışıyoruz, sabahları kahvaltı yapmak zor oluyor. Çorba ikramı çok güzel düşünülmüş" diye konuştu.

Haftanın 5 günü 06.00-07.30 saatleri arasında ikram ediliyor

Öğrenci Abdullah Talha Yıldırım da çorbanın lezzetinden memnun olduğunu belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bu uygulamayı hayata geçirdiği için teşekkür etti.

Çorba ikramını yapan belediye aşçısı Şahin Ölmez ise haftanın beş günü, 06.00-07.30 saatleri arasında vatandaşlara sıcak çorba ikram ettiklerini söyledi.