Manisa'da Cumhuriyetin 101. Yılı Coşku ile Kutlandı - Son Dakika
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Manisa'da Cumhuriyetin 101. Yılı Coşku ile Kutlandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı kutlamaları Manisa'da başladı. Tören, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulması ve halk oyunları gösterileri ile gerçekleştirildi.

28.10.2024 17:25  Güncelleme: 17:29
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Manisa'da cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları başladı

MANİSA - Türkiye Cumhuriyetinin 101. yılı kutlamaları Manisa'da coşku içinde başladı. Şehzadeler ilçesindeki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunumuyla başlayan törende Hasan Türek Anadolu Lisesi'nden 101 öğrenciden oluşan halk oyunları ekibi cumhuriyetin 101. yılına özel gösteri gerçekleştirdi.

Manisa'da cumhuriyetin ikinci yüzyılın ilk kutlamaları başladı. Manisa'daki kutlamalar merkezdeki iki ilçeden biri olan Şehzadeler'deki Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde çelenk sunma töreni ve halk oyunları gösterileri ile başladı.

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, siyasi partilerin il başkanları, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tarafından anıta çelenk sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende ayrıca Hasan Türek Anadolu Lisesi'nin 101 öğrencisi cumhuriyetin 101. yılına özel halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

Manisa\'da Cumhuriyetin 101. Yılı Coşku ile Kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Cumhuriyetin 101. Yılı Coşku ile Kutlandı - Son Dakika

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