Manisa'da Denetimli Serbestlik Protokolü - Son Dakika
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Manisa'da Denetimli Serbestlik Protokolü

Manisa\'da Denetimli Serbestlik Protokolü

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında imzalanan protokolle, denetimli serbestlik yükümlülerine kültürel, sanatsal ve mesleki kurslarla sosyal hayata adaptasyon ve meslek edinme imkanı sunulacak. Proje, 3 bin 500 yükümlünün topluma kazandırılmasını hedefliyor ve uygulamadan hem yükümlüler hem de denetimli serbestlik müdürlüğü çalışanları faydalanacak.

16.12.2024 13:53
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) arasında imzalanan işbirliği protokolüyle denetimli serbestlik yükümlüleri kültürel, sanatsal ve akademik çalışmalarla hem sosyal hayata adapte olacak hem de mesleki kurslarla yeni meslekleri tanıyarak kendilerini geliştirebilecek.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa CBÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nde imzalanan protokole Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar katıldı. İnfaz sistemi içerisinde önemli bir yer tutan denetimli serbestliğin niteliğini ve etkililiğini artırmayı amaçlayan proje; Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetki sınırları içerisinde yer alan Yunusemre, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde ki ortalama 3 bin 500 yükümlünün topluma kazandırılması amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile işbirliği gerçekleştirilmesini hedefliyor. Üniversitenin akademik bakış açısından istifade edilerek uygulanacak protokol kapsamında gerçekleştirilecek işbirliğinden yükümlülerin yanı sıra denetimli serbestlik müdürlüğünün 50 çalışanı da istifade edebilecek.

Çocuk ve yetişkin yükümlülerle bireysel görüşme ve grup çalışmaları yapılması, seminerler söyleşiler ve sanat eğitimleri gerçekleştirilmesi, boş zamanların yapılandırılması, rehberlik çalışmaları yürütülmesi, yükümlülerin meslek kurslarına ve eğitim programlarına katılmalarının sağlanması, bağımlılık sorunu bulunan yükümlülere birebir rehberlik edilmesi, ulusal ve uluslararası hibe destekli projeler ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün teknik kapasitesinin artırılması, personelin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik programların uygulanması, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda ortak çalışmaların yürütülmesi, yükümlülerin bir meslek edinerek kendi işini kurmasını veya bir iş edinmesini sağlayacak projeler üretilmesi amacıyla hayata geçirilecek işbirliği içerisinde kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapılacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, manisa, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Denetimli Serbestlik Protokolü - Son Dakika

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