Manisa'da denetimli serbestlik yükümlüleri okullar için 1600 saat çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da denetimli serbestlik yükümlüleri okullar için 1600 saat çalıştı

Manisa\'da denetimli serbestlik yükümlüleri okullar için 1600 saat çalıştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaz tatilinde kamu yararına ücretsiz çalışma kapsamında okullarda boya, onarım ve çevre düzenlemesi yaptı. Yaklaşık iki ay süren çalışmalarda yükümlüler hafta içi günlük 4 saatle toplam bin 600 saat görev aldı.

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı yaz tatili döneminde kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında okullarda kapsamlı boya-badana, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Temmuz ayında başlayan ve okullar açılmadan tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında yükümlüler, öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılına daha temiz, düzenli ve uygun fiziki şartlara sahip eğitim ortamlarında başlayabilmeleri için görev yaptı. Çalışmalar kapsamında; 2 okulda öğrenci sıralarının yenilenmesi, 6 okulda boya ve badana, 4 okulda bahçe ve çevre temizliği, 3 okulda çeşitli tamirat, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki ay süren çalışmalar boyunca hafta içi her gün yükümlülerin günlük 4 saat süreyle görev almasıyla toplam bin 600 saatlik kamu yararına çalışma yaptı.

Kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında yürütülen faaliyetlerle, yükümlülerin topluma fayda sağlayan çalışmalara katılımları sağlanırken, eğitim kurumlarının bakım ve düzenleme ihtiyaçlarının karşılanmasına da önemli katkı sunuldu. Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen kamu yararına çalışma faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Manisa, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da denetimli serbestlik yükümlüleri okullar için 1600 saat çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastane yatağından Harvard’a uzanan azim Ahmet’in hayali 2 tüp kana bağlı Hastane yatağından Harvard’a uzanan azim! Ahmet'in hayali 2 tüp kana bağlı!
Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet hızlanıyor: Likidite ve işlem derinliği öne çıkıyor Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet hızlanıyor: Likidite ve işlem derinliği öne çıkıyor
Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Irkçı ve şiddet paylaşımlarına 9 gözaltı Adreslerinden çıkanlar dehşete düşürdü Irkçı ve şiddet paylaşımlarına 9 gözaltı! Adreslerinden çıkanlar dehşete düşürdü
3. dünya savaşının fitilini ateşleyecek tehdit: Sadece birkaç adım kaldı 3. dünya savaşının fitilini ateşleyecek tehdit: Sadece birkaç adım kaldı
Derbinin en çok konuşulan ismiydi MHK’den Halil Umut Meler kararı Derbinin en çok konuşulan ismiydi! MHK'den Halil Umut Meler kararı

12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
12:04
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
11:42
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
11:33
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 13:13:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Manisa'da denetimli serbestlik yükümlüleri okullar için 1600 saat çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement