Manisa'da Don Felaketi... CHP'li Bakırlıoğlu: "Bu Koşullarda Çiftçiye Her Kurumun Destek Vermesi Gerekiyor. Aksi Halde Bu Yükün Altından Kalkamayız"

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın birçok ilçesinde etkili olan don felaketi, üzüm bağları başta olmak üzere domates, kavun ve karpuz tarlalarında büyük zarara yol açtı. Çiftçiler, iklim krizinin etkilerini her geçen yıl daha ağır yaşadıklarını belirtirken, borç yükü altındaki üretici destek bekliyor. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da bölgeyi ziyaret ederek, "Bu koşullarda çiftçiye her kurumun destek vermesi gerekiyor. Aksi halde bu yükün altından kalkamayız" dedi.

Manisa'nın çeşitli ilçelerinde yaşanan son don olayı, başta üzüm olmak üzere bölgedeki tarım ürünlerine büyük zarar verdi. Geçmiş yıllarda da benzer afetlerle karşı karşıya kalan üreticiler, bu yıl iklim krizinin etkilerinin daha da ağırlaştığını ve don felaketinin sonuçlarının önceki yıllardan çok daha yıkıcı olduğunu ifade ediyor. Özellikle Gölmarmara ve çevresindeki bağlar ile domates, karpuz ve kavun tarlaları neredeyse tamamen zarar gördü.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Gölmarmara'nın Tiyenli beldesinde üreticilerle bir araya geldi. Bağları, tarlaları ve zarar gören alanları Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı, belediye başkanı, ilçe başkanı ve muhtarlarla birlikte gezdi. Bakırlıoğlu, "10 Nisan'da yaşanan don olayı, Manisa'daki 10 ilçeyi etkiledi. Bağlarda yüzde 100'e varan hasar söz konusu. Domates, karpuz, kavun gibi yazlık ürünlerde de ciddi kayıplar var. Üreticiler zaten Türkiye'nin en borçlu çiftçileri arasında. Çoğu tarım sigortasını yüksek primler nedeniyle yaptıramamış durumda" dedi.

"Borçlar faizsiz ertelensin, çiftçiye hibe desteği verilsin"

Bakırlıoğlu, tarım sigortası yaptırmanın maliyetinin dekarda 6 bin ila 11 bin TL arasında değiştiğine dikkat çekerek, birçok üreticinin bu yükü karşılayamadığını belirterek, "Bu çiftçilerimiz zaten borç yükü altında. Öncelikle özel ve kamu bankalarına olan borçları yapılandırılmalı ve faizsiz ertelenmeli. Ayrıca sıfır faizli hibe destekleri şart. Bu insanlar dekara ortalama 10 bin TL masraf etti ama ürünü alamayacak. Ailesini geçindirmek zorunda. Bu felaketten sonra devletin çiftçiye destek vermemesi, tarımın çökmesi demek" ifadelerini kullandı.

"TARSİM yaptırmak lüks oldu"

Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan da yaşanan don olayını 2015'ten bu yana görülen en büyük felaket olarak tanımladı. Ziyan, "Üzüm bağları başta olmak üzere tüm yazlık ürünlerimiz dondan etkilendi. Çiftçimizin en büyük sorunu sigorta maliyetlerinin yüksekliği. TARSİM yaptıran da var, yaptıramayan da. Çoğu üreticimizin bağlarında yüzde 100 zarar var. Üreticinin ayakta kalabilmesi için acil destek gerekiyor. Bu çok yıllık ürünlerin bakımı sürecek, ilaçlama, gübreleme yapılacak. Devletin şefkatli elini hissetmek istiyoruz" dedi.

"Kredilere güvenerek üretim yaptık, hepsi boşa gitti"

Hacıbaştanlar Mahallesi Muhtarı ve çiftçi Mesut Çakıl da üreticilerin krediyle üretim yaptığını, don olayının her şeyi altüst ettiğini belirterek, "Bütün masraflar gitti. Kredilere güvenerek üretim yaptık, şimdi ödeyemeyecek durumdayız. TARSİM maliyetleri nedeniyle sigorta yaptıramadım. 10 parça tarlamız var, hepsinde yüzde 100 hasar var" diye konuştu.

Üretici Uğur Özgür ise, "İlaçlamamızı, gübrelememizi yaptık. Masraflar sürdü ama hasat alamayacağız. Zeytinler, kavun, karpuz da gitti. Veresiye alışveriş yapan üretici bankaya borcunu nasıl ödeyecek? Üzüm olsa da olmasa da masraf yapılacak. Bu sene sıfır gelirle gelecek yıl için yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.

"En borçlu çiftçi Manisa'da, destek olmazsa tarım çöker"

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan da çiftçilerin büyük bir borç yüküyle mücadele ettiğini belirterek, "Manisa, Türkiye'de bankalara en borçlu çiftçinin yaşadığı il. Tarımın sürdürülebilmesi için sadece borç ertelemesi değil, özel destekler verilmeli. Borçlar en az üç yıl faizsiz ertelenmeli. Bankalar limit gözetmeksizin yeni kredi imkanı sağlamalı" diye konuştu.

Milletvekili Bakırlıoğlu, "Bu insanlar ne yiyip içecek? Üniversitede çocuk okutan, düğün yapacak olan var. Mazot, işçilik, elektrik gibi ödemeler nakit. Gediz Elektrik her ay fatura kesiyor. Ödemezsek üretim durur. Karttan para çekip sulama yapamayacağız, şalteri indirecekler. Bu koşullarda çiftçiye her kurumun destek vermesi gerekiyor. Aksi halde bu yükün altından kalkamayız" diyerek sözlerini tamamladı.