Manisa'da Dünya Beyaz Baston Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Manisa'da Dünya Beyaz Baston Günü Etkinliği Düzenlendi

Manisa\'da Dünya Beyaz Baston Günü Etkinliği Düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü dolayısıyla Altı Nokta Körler Derneği işbirliğiyle etkinlik düzenledi. Etkinlikte görme engelli bireyler, sabah kahvaltısında ağırlandı ve ardından farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

15.10.2024 22:11  Güncelleme: 22:12
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü dolayısıyla Altı Nokta Körler Derneği işbirliğiyle etkinlik düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü'nde, görme engelli bireyleri Süreyya Tabiat Parkı'nda, sabah kahvaltısında ağırladı. Programa Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Gülşah Hakyol, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Murat Kul, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Alper Pınarcı, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve Alto Nokta Körler Derneği üyeleri katıldı. Sıcak bir ortamda gerçekleşen kahvaltının ardından misafirler, halk müziği eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

"Beyaz baston, bağımsız yaşamdaki gücümüzdür"

Programın öğleden sonraki bölümünde ise farkındalık yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Manisa Valiliği önünde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Ellerinde beyaz bastonlarla yürüyen katılımcılar, rehber yolların görme engelliler için önemine dikkat çekti. Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, yaptığı açıklamada, "Beyaz baston, görme engellilerin bağımsız yaşamdaki en büyük gücüdür. Biz, beyaz baston sayesinde dünyada bağımsız olarak hareket edebilmekteyiz. Bu yüzden rehber yollarımızı ve bu yolların üzerindeki engelleri dikkatli bir şekilde gözlemlemeniz gerekiyor. Toplum için söylüyorum bunu. Rehber yollarımız ne kadar çok olursa, onların üzerindeki engeller ne kadar az olursa, biz o kadar rahat bir şekilde hareket edebiliriz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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