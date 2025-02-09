Manisa'da İki Adaylı Genel Kurul Gerçekleşti - Son Dakika
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Manisa'da İki Adaylı Genel Kurul Gerçekleşti

Manisa\'da İki Adaylı Genel Kurul Gerçekleşti

MESKOP'un genel kurulunda başkan maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye indirildi, geniş katılım dikkat çekti.

09.02.2025 14:38
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Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde (MESKOP) 74. Olağan Mali Seçimli Genel Kurulu Manisa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Destan Bulgay ile Salih Karaağaç'ın yarıştığı genel kurul Manisa tarihinin en geniş katılımlı kongresi olarak tarihe geçti. Maaş krizinin yaşandığı kongrede 120 bin TL olarak belirlenen başkan maaşı ortakların oy birliği ile 60 bin TL'ye indirildi.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde (MESKOP) 40 yıla yakın bir süredir başkanlık yapan Recep Çınar'ın 9 ay önce görevi devrettiği Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ile Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç başkanlık için yarıştı.

Manisa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 74. Olağan Mali Seçimli Genel Kuruluna Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Manisa 22. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Recep Çınar, Bölge Birlik Başkanvekili Fatih Çataldere, oda başkanları, esnaf ve sanatkarlar katıldı. Delegeler yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı.

İki adayın yarıştığı seçime katılımın yüksek olması dikkatlerden kaçmadı. Seçimde 5 bin 300 ortağın oy kullanma hakkı bulunduğu Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin genel kurulunda Divan Başkanlığını Başkan Recep Çınar yaparken, divanda Başkanvekili Fatih Çataldere, Soma Esnaf Kefalet Başkanı Ali Ayan, Salihli Esnaf Kefalet Başkanı Erdal Tunca yer aldı.

40 yıllık başkanlığı devreden Recep Çınar, tarihte ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir seçim yapıldığını açıkladı. Divan Başkanı Recep Çınar, genel kurula katılan herkese teşekkür ederek, seçimlerin esnaf ve sanatkarlara hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Başkanın maaşı tartışmaya neden oldu

Kooperatif başkanına verilmesi planlanan aylık ücret ve huzur haklarıyla ilgili maddede salonda bir anda tansiyon yükseldi. Başkanın alacağı maaşın 120 bin TL olduğunu öğrenen ortaklar duruma itiraz ederken, maaşların milletvekili maaşı kadar olduğunu ve bunun düşürülmesi gerektiğini söyledi. İki başkan adayı 75 bin TL maaş konusunda anlaşarak divan başkanı tarafından oylamaya sunuldu ve salondakiler tarafından kabul edildi. 75 bin TL'ye de itiraz eden bazı ortaklar bir önerge vererek maaşın 60 bin TL'ye düşürülmesini istedi. Ortakların oyuna sunulan yeni önerge ile başkan maaşı 60 bin TL olarak oy çokluğuyla belirlendi.

Faaliyet ve bütçe raporları oy çokluğuyla kabul edilirken, yönetim kurulu, denetim kurulu ibra edildi ve oy çokluğuyla kabul edildi. 2025 ve 2026 yılında genel kurullar birleşerek 2027 yılında yapılması ittifakla kabul edildi.

Genel kurulda ilk olarak Başkan Adayı Salih Karaağaç konuştu. Karaağaç, değişimin vaktinin geldiğini söyledi. Karaağaç, "Ben değil biz mantığıyla hareket ediyoruz. Esnafımıza daha yakın olacağız. Yunusemre ilçemizde sosyal tesislerde şube açacağız. Esnafımızın üzerindeki gereksiz masrafları kaldırıyoruz. Manisa'nın plasman sorunun çözeceğiz. Son sözü sandıkta esnafımızın söylemesini istiyoruz" dedi.

Kooperatif Başkanı ve Başkan Adayı Destan Bulgay ise her zaman adil olduğunu, kooperatife gelen hiçbir esnafın siyasi kimliğine bakmadan kredi verdiklerini söyledi. Bulgay, atamayla değil oy birliğiyle başkan seçildiğini kaydetti. Bulgay, "Değişim diye kürsüye çıkıyorsunuz. Neyin değişimi bu. Hepimiz bu kooperatifte görev almadınız mı? Kooperatifimizin kıymetini bilelim. Neyin plasmanını artıracaksınız. Türkiye'nin en fazla plasman dağıtan kooperatiflerden 3. sıradayız. Demokrasiden yanayız. Sandığı kuruyoruz. Herkes istediği oyu kullansın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Divan Başkanı Recep Çınar, seçim için 'açık oylama mı kapalı oylama mı olsun' diye sordu. Oy çokluğuyla kapalı oylama yapılmasına karar verildi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve laf atışmalarının yaşandığı kongrede seçime girmeden önce Destan Bulgay ve Salih Karaağaç el ele birliktelik pozu verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da İki Adaylı Genel Kurul Gerçekleşti - Son Dakika

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