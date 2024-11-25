Manisa'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yürüyüşü Düzenlendi

Manisa\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yürüyüşü Düzenlendi

Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim' temalı yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlikte el boyama etkinliği ve panel düzenlendi.

25.11.2024 20:17  Güncelleme: 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Valiliği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Valiliği, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

El boyama etkinliği büyük ilgi gördü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirilen pano, düzenlenen el boyama etkinliği ile rengarenk hale getirildi. Bu etkinlikle kadına yönelik şiddetle mücadelede dayanışma mesajı vermek amaçlandı. Vatandaşlara, etkinlik sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından pilav ikram edildi.

Etkinliklerde, Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Esra Durukan ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

"Kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorun"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli' düzenlendi. Panelde, kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutları ele alındı. Uzman konuşmacılar, güncel veriler ve örneklerle katılımcıları bilgilendirdi.

Panelde, kadına yönelik şiddetin sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğu vurgulandı. Ayrıca, şiddete karşı mücadelede bireysel ve toplumsal sorumlulukların önemi üzerinde duruldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa Valiliği, Etkinlikler, Politika, manisa, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:27 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
19:32 Kabine sonrası Erdoğan’dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 20:43:25. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.