Manisa\'da muhtarlara ücretsiz otopark müjdesi

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlara otopark hediyesi veren Başkan Zeyrek, "Muhtarlar Günü'ne özel sizlere hediyemiz olsun. Belirlenen saat kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin otoparkları sizlere ücretsiz olacak" dedi.

Yunusemre Belediyesi Kültür Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ve mahalle muhtarları katıldı. Muhtarlar Günü etkinliğinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, muhtarları sorunların çözümlerini birlikte paylaşmaya davet etti. Daha şeffaf ve ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışıyla yola çıktıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, "Bu paranın harcanması konusunda hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun herkese eşit hizmet götürmek benim asli görevimdir" dedi.

Sosyal belediyecilik anlamında hizmetlerin devam ettiğini söyleyen Başkan Zeyrek, "Öncelikle halk ekmek büfesiyle başladık. Yunusemre ilçemizi pilot bölge olarak belirledik. Önümüzdeki hafta da Şehzadeler'de ve daha sonra 17 ilçemizde halk ekmek büfelerini hayata geçiriyoruz. Geçen hafta Şehzadeler ilçemizde kent lokantamızı açtık. Ekonomik şartlardan dolayı yemek yiyemeyen vatandaşlarımız vardı. Bunları bizim görmemiz ve kulak vermemiz gerekiyordu. Kent Lokantamızı hayata geçirdik. İçerisinde halk mandırayı açtık. Amacımız süt üreticilerini geliştirmek, hayvancılığı geliştirmek ve halkımıza daha sağlıklı, daha lezzetli ürünleri de en uygun fiyata sunabilmekti. Yunusemre, kula ve Salihli bölgemizdeki süt üreticilerimizden sütleri yaklaşık yüzde 30-40 daha pahalıya alıyoruz ve halkımıza süt ürünlerini yüzde 25 daha ucuza sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte Akhisar, Turgutlu, Soma ve Yunusemre'de kent lokantası ve halk mandıra çok hızlı bir şekilde hayata geçecektir" diye konuştu.

Evde bakım hizmetlerini başlattıklarını hatırlatan Başkan Zeyrek, Yunusemre ilçesinde uygulamanın başladığını, öncelikle yaş almış vatandaşların ihtiyaçlarına derman olmaya çalıştıklarını kaydetti. Anne Kart uygulamasının da başladığını hatırlatan Başkan Zeyrek, "Ulaşımın ne kadar sıkıntılı olduğunu çok iyi biliyorum. Bunun bir sebebi vardı. Otobüslerin hepsi durakta duruyordu, vatandaşlarımız da otobüs duraklarında otobüs bekliyordu. Hat sahipleri her seferden para kazanamadıklarını ifade ediyorlardı. Otobüs şoförü arkadaşlarla bir anlaşma yaptık. Artık yaptıkları kilometre başına ay sonunda gelip paralarını Büyükşehir'den alacaklar. Daha çok kilometre yapabilmek için de vızır vızır şehrimin her yerini dolaşacaklar. Ne artık durakta bekleyen bir vatandaşım kalsın istiyorum ne de halk otobüsü sahipleri de zarar görsün istiyorum. Bunun da uygulaması 1 Kasım itibariyle başlıyor. Bunu da duyurmak istiyorum" dedi.

"Altyapı sorunlarını programlı bir şekilde çözmek istiyoruz"

Şehrin 40-50 yıllık çözüm üretilmeyen altyapı sorunları olduğunu bildiğini söyleyen Başkan Zeyrek, "İsterim ki elimde bir sihirli değnek olsun ve dokunduğumuzda bütün sorunlarımızı çözelim. Hepiniz bu sorunları yaşıyorsunuz. Bunların hepsini biliyorum. Ama çözümü noktasında planlı projeli bir şekilde bütçemizin el verdiği şekilde çalışmalara başlıyoruz. Geçen hafta itibariyle Turgut Özal Mahallesi'nden başlayıp Nurlupınar, Adnan Menderes mahallelerinde başlattığımız altyapı yenileme çalışmaları var. Bir belediye başkanı için altyapıya para harcamak çok mantıklı değildir. Görünmez. Zaman içerisinde yıpranır ve toprak altında kalan bir yatırımdır. Eğer ki sağlam bir üstyapı kuracaksak, yarınlarımıza yaşanılabilir bir Manisa bırakacaksak önce altyapıyı düzeltmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Bu zamana kadar şehrin altyapı haritasının oluşturulmadığını dikkat çeken Başkan Zeyrek, "Dijital ortamda bizim hiçbir altyapımız yok. Önümüzdeki aydan itibaren şehrin tüm altyapısını dijitalleşmesi ve kayıp-kaçak oranın azaltılması ile ilgili de bir çalışma başlatıyoruz. Yaklaşık 2 yıl sürecek bu çalışma. Benden sonraki başkanların da kullanacağı bir altyapı oluşturacak bu harita" ifadelerini kullandı.

"200 Kilometre yol yaptık"

Başkan Zeyrek, "Cumhurbaşkanlığının kısıtlama tedbirleri varken, 200 kilometre köy yolu yaptık. Bu kadar kısıtlama tedbiri varken bu parayı nereden buluyorsun diye soru geliyor. Halkın parasını halkım için harcıyorum. Rantçılara belediyenin kapısını kapattığınız zaman bu hizmetler yapılabiliyor. Bizim attığımız her imzada, kullandığımız veya içtiğimiz bir bardak suda bile Demirci'nin, Selendi'nin, Soma'nın dağ köyünde yalınayak dolaşan çocuğun vebali ve hakkı vardır. İmza atarken o çocukları düşünün diyorum. Tüm evlatlarımızın güzel bir Manisa'da yaşayabilmesi için, depreme, doğal afete, sele daha dirençli kentlerde yaşayabilmeleri için, onların geleceğini ve yarınlarını düşünerek bu tip çalışmaları altyapı çalışmaları yapacağıma buradan da söz veriyorum" dedi.

Muhtarlara otopark hediyesi

Başkan Zeyrek'in konuşması sonrasında söz alan mahalle muhtarları taleplerini dile getirdi. Talepleri dinleyen Başkan Zeyrek, Muhtarlar Günü'nde muhtarlara bir müjde vererek, otopark müjdesi verdi. Başkan Zeyrek, "Buraya gelirken ne hediye verelim diye düşünüyorduk. 195'inci Muhtarlar Günü dolayısıyla, günde belirlenen saat kadar Manisa Büyükşehir Belediyesinin otoparkları sizlere ücretsiz olsun. Bu da bizlerin sizlere hediyesi olsun" diye konuştu.

Muhtarlar Günü etkinliğine katılan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım da söz alarak muhtarların gününü kutladı. Muhtarlara çalışmalarında kolaylıklar diledi. - MANİSA