Manisa'da Öğrencilere Deprem Tahliye Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Manisa'da Öğrencilere Deprem Tahliye Tatbikatı Düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen deprem tahliye tatbikatında, öğrencilere afetlere karşı farkındalık kazandırıldı. Tatbikata MEB, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de katılım sağladı.

17.03.2025 18:44
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Öğrencilere deprem tahliye tatbikatı

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, okulların deprem ve yangın hazırlıklarını test etmek, eksiklikleri ve afetlere karşı zayıf noktaları belirleyerek afet farkındalığı oluşturmak amacıyla "deprem tahliye tatbikatları" gerçekleştiriyor.

Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikata, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin katıldığı tatbikatta, olabilecek bir deprem anında doğru hareket tarzları öğretilerek, tahliye planları doğrultusunda okul acil durum ekiplerinin koordinasyonuyla güvenli bir tahliye gerçekleştirildi. Yaklaşık 850 öğrenci ve öğretmenin katıldığı tatbikatta Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgi verilerek farkındalık oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, senaryoya göre, deprem sonrası çıkan yangına müdahale ederek arama/kurtarma çalışmalarına katıldı. Tatbikatın ardından öğrencilere yangın söndürme eğitimi verilerek uygulama yaptırıldı.

AFAD ekipleri arama kurtarma ve koordinasyon görevini üstlendi. MEB AKUB ise tatbikatın senaryosunu ve birimler arasındaki koordinasyonu sağladı. UMKE ekipleri de kurtarılan yaralılara ilk tıbbi müdahaleyi yaparak ambulanslarla sağlık kuruluşlarına sevk etti. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, MEB AKUB, AFAD, UMKE ve 112 ekiplerinin koordineli çalışmasıyla tatbikat başarıyla tamamlandı.

"Afetlere karşı hazır olmalıyız"

Tatbikata katılan Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, "Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı ve yangınlara karşı hazırlığımızı kontrol ettik. Burada afet farkındalığını artırma, depremlere ve doğal afetlere hazırlık süreçlerini yerinde görme imkanı sağlandı. Hepimiz afetlere karşı hazır olmalıyız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Öğrencilere Deprem Tahliye Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika

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