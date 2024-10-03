Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nın Yapımında Sona Gelindi - Son Dakika
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Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nın Yapımında Sona Gelindi

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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa OSB iş birliğiyle yapılan Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nın yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. Başkan Zeyrek, kavşağın açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

03.10.2024 09:28  Güncelleme: 09:36
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi(OSB) iş birliğinde yapımı gerçekleştirilen 3 katlı Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı çalışmalarında sona gelindi. Kavşağın açılışıyla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "2'nci yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim'de kavşağın yapımını tamamlayacağız ve ilk araç geçişini sağlayacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) iş birliğinde hayata geçirilen Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda yapım çalışmaları sürüyor. Manisa kent merkezi, OSB, İzmir ve çevreyolu bağlantısını sağlayacak kavşak, bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin ile birlikte OSB kavşağında incelemeler yaptı. Başkan Zeyrek, Daire Başkanı Yeltin ve teknik ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

"18 bin ton asfalt atıyoruz"

Kavşağın 3 katlı yoldan oluştuğunu belirten Başkan Zeyrek, çalışmanın bitirilmesi için ekiplerle birlikte çok çalıştıklarını dile getirerek, "Burada Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 18 bin ton asfalt atıyoruz. Yağmur suyu hatlarımız şu anda bitme aşamasında. Dışarıdan buraya gelen bir dere var. O derenin manevra odasını da gerçekleştireceğiz. İleride sorunlar yaşanmamasını sağlamak bizim buradaki önceliğimiz. Kavşak buradan geçişi rahatlatacak ve trafik akışını sağlayacak. Manisalı tüm hemşerilerime şu müjdeyi vermek istiyorum. 2'nci yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim'de bu kavşağın yapımını tamamlayacağız ve ilk araç geçişini sağlayacağız. Manisa'nın her noktasında hizmetlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Manisa\'da Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı\'nın Yapımında Sona Gelindi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nın Yapımında Sona Gelindi - Son Dakika

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