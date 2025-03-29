Manisa'da Ramazan Bayramı Boyunca Toplu Taşıma Ücretsiz - Son Dakika
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Manisa'da Ramazan Bayramı Boyunca Toplu Taşıma Ücretsiz

Manisa\'da Ramazan Bayramı Boyunca Toplu Taşıma Ücretsiz

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı. 30 Mart'tan 1 Nisan'a kadar geçerli olacak uygulama ile Manisalılar, kırmızı otobüsleri ücretsiz kullanabilecek.

29.03.2025 14:40  Güncelleme: 14:42
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Manisa'da Ramazan Bayramı boyunca, Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi toplu taşıma araçları ile MANULAŞ'a ait toplu taşıma araçları (kırmızı otobüsler) ücretsiz olacak. 30 Mart Pazar günü başlayacak olan uygulama, 1 Nisan Salı gününe kadar devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi toplu taşıma araçları ile MANULAŞ'a ait toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı boyunca Manisalılara ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeye göre, Manisalılar toplu taşımayı üç gün boyunca ücretsiz kullanabilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "30 Mart 2025 Pazar günü saat 00.00'da (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) başlayacak uygulama, 1 Nisan 2025 Salı günü saat 00.00'a kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Ramazan Bayramı Boyunca Toplu Taşıma Ücretsiz - Son Dakika

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