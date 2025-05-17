Manisa'da şehit Mehmet Uyar'ın kardeşi evlendi - Son Dakika
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Manisa'da şehit Mehmet Uyar'ın kardeşi evlendi

Manisa\'da şehit Mehmet Uyar\'ın kardeşi evlendi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2015 yılında hain terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Uyar'ın kardeşi Murat Uyar, Manisa'nın Salihli ilçesinde hayatını Yıldız Yessimov ile birleştirdi.

17.05.2025 14:36  Güncelleme: 14:38
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2015 yılında hain terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Uyar'ın kardeşi Murat Uyar, Manisa'nın Salihli ilçesinde hayatını Yıldız Yessimov ile birleştirdi.

Salihli'de Naime-Talgat Yessimov çiftinin kızları Yıldız, Meryem- Hüseyin Uyar çiftinin oğulları şehit polis memuru Mehmet Uyar'ın kardeşi Murat, Gümüş Kafeterya Kır Düğün Salonu'nda düzenlenen düğün töreni ile evlendi.

Düğün törenine Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey'in yanı sıra şehit aileleri ve davetliler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da şehit Mehmet Uyar'ın kardeşi evlendi - Son Dakika

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