Manisa'da Su Sıkıntısı İçin Sondaj Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Manisa'da Su Sıkıntısı İçin Sondaj Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa\'da Su Sıkıntısı İçin Sondaj Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
25.05.2025 14:35  Güncelleme: 14:38
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İklim değişikliği ve azalan yağışlar nedeniyle artan su kaynakları baskısı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından sondaj yenileme çalışmaları ile aşılmaya çalışılıyor. Yaz aylarında yaşanabilecek su yetersizliği sorunlarına karşı önlemler alınıyor.

İklim değişikliği ve azalan yağışlar nedeniyle su kaynakları üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için sondaj yenileme çalışması ve altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte oluşabilecek su yetersizliği sorunlarına çözüm üretmek amacıyla içme suyu rezervlerini artırıcı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, yapılan çalışmalarla Manisa'nın 17 ilçesinin de su ihtiyacının kesintisiz şekilde karşılanması hedefleniyor. Bu kapsamda Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak yapılan sondaj yenileme çalışmalarını yerinde inceledi ve son durum ile ilgili yetkili personelden bilgi aldı. Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak'a, İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı'nın yanı sıra ilgili şube müdürleri ve teknik personel de eşlik etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaynak, "İklim değişikliğinin etkileriyle birlikte dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kuraklık riski her geçen yıl daha da artıyor. Azalan yağış miktarları, yer altı su seviyelerinde ciddi düşüşlere neden olurken özellikle tarım ve içme suyu kaynakları açısından sürdürülebilir çözümler geliştirmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Manisa'da içme suyu ihtiyacının neredeyse tamamı yeraltı sularından karşılanıyor. Bu kapsamda yapılan yer altı suyu sondaj çalışmaları suya erişimde kritik bir rol üstleniyor" dedi.

Bircan Kaynak, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, sondaj yenileme çalışmaları ile Manisa'nın 17 ilçesinde de içme suyu rezervlerini artırmak için planlama ve faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu hem tarımsal üretim için hem de vatandaşlarımızın günlük yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için vatandaşların da bilinçli davranması gerektiğini belirten Kaynak, su tasarrufu konusunda duyarlılık gösterilmesinin gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su kaynakları bırakılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Su Sıkıntısı İçin Sondaj Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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