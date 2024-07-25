Manisa\'da yangında ev yandı, temizlik çalışmaları başlatıldı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi Alçıtepe Caddesi'nde, geçtiğimiz hafta meydana gelen yangında Serdar Doğan'a ait ev yandı. Yanan evde Şehzadeler Belediyesi ekiplerince detaylı temizlik çalışmaları başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta Akıncılar Mahallesi, Alçıtepe Caddesi'nde Serdar Doğan'a ait evde elektrik kaçağı kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Şehzadeler Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde 2 gün boyunca detaylı bir temizlik çalışması yürüttü. Temizlik çalışılmalarının yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler evde ve elektrik tesisatında detaylı inceleme çalışması başlattı. İncelemenin tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirme sonucuna göre evin tadilatı ve onarımı için gerekli adımlar atılacak. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek amacıyla özellikle elektrik tüketiminin en yüksek olduğu sıcak yaz aylarında elektrik tesisatlarının uzmanlarca düzenli kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti.

Yaşanan talihsiz yangın sonrası Şehzadeler Belediyesince verilen desteğe teşekkür eden Doğan ailesi, yapılan çalışmalar nedeni ile Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve çalışan personele teşekkür etti. - MANİSA