Manisa'da yangında ev yandı, temizlik çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa'da yangında ev yandı, temizlik çalışmaları başlatıldı

Manisa\'da yangında ev yandı, temizlik çalışmaları başlatıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen yangında Serdar Doğan'a ait ev yandı. Şehzadeler Belediyesi ekipleri tarafından evde detaylı temizlik çalışmaları başlatıldı.

25.07.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi Alçıtepe Caddesi'nde, geçtiğimiz hafta meydana gelen yangında Serdar Doğan'a ait ev yandı. Yanan evde Şehzadeler Belediyesi ekiplerince detaylı temizlik çalışmaları başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta Akıncılar Mahallesi, Alçıtepe Caddesi'nde Serdar Doğan'a ait evde elektrik kaçağı kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Şehzadeler Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde 2 gün boyunca detaylı bir temizlik çalışması yürüttü. Temizlik çalışılmalarının yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler evde ve elektrik tesisatında detaylı inceleme çalışması başlattı. İncelemenin tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirme sonucuna göre evin tadilatı ve onarımı için gerekli adımlar atılacak. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek amacıyla özellikle elektrik tüketiminin en yüksek olduğu sıcak yaz aylarında elektrik tesisatlarının uzmanlarca düzenli kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti.

Yaşanan talihsiz yangın sonrası Şehzadeler Belediyesince verilen desteğe teşekkür eden Doğan ailesi, yapılan çalışmalar nedeni ile Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve çalışan personele teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Serdar Doğan, Şehzadeler, Akıncılar, Manisa, Acil Durum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da yangında ev yandı, temizlik çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 17:22:33. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da yangında ev yandı, temizlik çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement