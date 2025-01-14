Manisa\'da Yıl Boyunca Kapsamlı Gıda Denetimleri

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesindeki Haller Şube Müdürlüğü, gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerle halk sağlığını korumak için yıl boyunca aralıksız çalıştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla 2024 yılında da halk sağlığını ve güvenli tüketimi ön planda tuttu. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı, şehir genelinde sürdürdüğü denetimlerle, halkın sağlıklı ve güvenilir ürünlere erişimini sağlamayı hedefledi. Bu doğrultuda, Haller Şube Müdürlüğü; yıl boyunca marketler, manavlar, pazar yerleri ve yol denetimleri gibi çeşitli alanlarda kapsamlı bir denetim süreci gerçekleştirdi. Yıl boyunca yapılan denetimlerde, üreticiden tüketiciye kadar tüm paydaşların haklarını korumak, ürünlerin doğru takibini sağlamak ve kayıt dışı faaliyetleri engellemek için titiz bir çalışma yürütüldü. Denetimler sonucunda, kurallara uymayan meslek mensuplarına toplam 784 adet cezai işlem uygulandı. Böylece, haksız rekabetin önüne geçildi, ürünlerin takibi sağlandı ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmaları sağlanıp tüketim hakları korundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, denetimlerin önemine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve kayıt altındaki ürünlere ulaşmasını sağlamak en önemli önceliğimiz. Kayıt dışı ticaretin engellenmesi, halk sağlığının korunması ve güvenli tüketimin teşvik edilmesi için yaptığımız denetimlerle, şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini ve gıda güvenliğini her zaman ön planda tutarak, 2025 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - MANİSA