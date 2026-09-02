Manisa Demirci'de Figani Efendi eriği hasadı başladı, 200 ton rekolte hedefleniyor - Son Dakika
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Manisa Demirci'de Figani Efendi eriği hasadı başladı, 200 ton rekolte hedefleniyor

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Manisa'nın Demirci ilçesinde coğrafi işaret tescilli Figani Efendi eriğinde sezonun ilk ürünleri toplanmaya başlandı ve bu yıl yaklaşık 200 ton rekolte hedefleniyor.

MANİSA'nın Demirci ilçesine özgü, coğrafi işaret tescilli 'Figani Efendi eriği'nde sezonun ilk ürünleri toplanmaya başladı, bu yıl yaklaşık 200 ton rekolte hedeflendiği belirtildi.

Demirci'de 1886 yılından bu yana üretimi sürdürülen 'Figani Efendi eriği', 2024 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. 'Figani Efendi eriği'nde sezonun ilk ürünleri toplanmaya başlandı. Ağustos sonunda başlayan hasadın eylül sonuna kadar sürmesi beklenirken, ilçedeki yaklaşık 12 bin ağaçtan bu sezon 200 ton civarında ürün elde edilmesinin hedeflendiği bildirildi. Taze olarak tüketilirken geleneksel yöntemlerle güneşte kurutularak da satışa sunulan ürün, başta Manisa ve çevre iller olmak üzere farklı bölgelere gönderiliyor.

'BAŞKA BÖLGEDE BU KALİTE YAKALANAMIYOR'

İlçede çiftçilik yapan Ramazan Akın, eriğin Demirci'nin iklim ve toprak koşullarına uyum sağladığını belirtip, "Bu erik tamamen Demirci'ye özel. Ankara, Manisa ve çevre ilçelere hem yaş hem kuru olarak gönderiyoruz. Başka bölgelere denemeleri için fidan verdiğim oldu ancak buradaki verim ve lezzet yakalanamadı. Önce yeşil ve taze halini topluyoruz, kalan kısmı ise yıkayıp kurutarak satışa hazırlıyoruz" dedi. Bu sezon kendi bahçesinden yaklaşık 2 ton ürün almayı planladığını belirten Akın, "Sindirim ve bağırsak rahatsızlığı olanlar özellikle bu eriği arıyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: İpek KALAY/DEMİRCİ (Manisa),

Kaynak: DHA

Demirci, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Demirci'de Figani Efendi eriği hasadı başladı, 200 ton rekolte hedefleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Demirci'de Figani Efendi eriği hasadı başladı, 200 ton rekolte hedefleniyor - Son Dakika
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