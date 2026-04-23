Manisa ilçelerinde 23 Nisan coşkusu

Manisa'nın Salihli, Kula, Demirci ve Sarıgöl ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü kutlamaları, düzenlenen çelenk sunumu ve kutlama programı ile yapıldı. Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu. Programda şiirler okundu, öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterileri sergilendi. Günün önemine binaen ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verilmesiyle program son buldu.

Salihli'de 23 Nisan kutlamaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salihli'de coşku ile kutlandı. Kutlamalarda ilk Program Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında yaralananlara ve hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı, yaralananlar için acil şifa temennisinde bulundu. Programda şiir, resim ve kompozisyon alanında derece alan öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Kutlama programı öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve oratoryo gösterisiyle sona erdi.

Demirci'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle spor salonuna alınan kutlamalarda renkli görüntüler oluştu. Demirci'de kutlamaların adresi, hava muhalefeti sebebiyle Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadı yerine Turgut Özal Kapalı Spor Salonu oldu. Programa Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçe protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kaymakam Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara, sahaya inerek çocukların ve vatandaşların bayramını tebrik etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya'nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi. Programda kaşık oyunu, "Dalga Dalga Bayrağım", "Sönmeyen Alev" ve "Milli Kahramanlarımıza Saygı" temalı müzikli gösteriler büyük alkış aldı. 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin sunduğu mehter gösterisi ise izleyenlerden tam not aldı. Kutlamaların finalinde Özel Demirci Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin sahnelediği "Bir Oluruz" isimli müzikli gösteri duygusal anlar yaşatırken, katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Program, ödül töreni ve resmi geçişin ardından sona erdi.

Sarıgöl'de 23 Nisan kutlandı

Sarıgöl'de havanın yağışlı olması nedeniyle kutlama töreni Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu ya lisesi kapalı spor salonunda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Günün anlamını belirten konuşmanın ardından okulların çeşitli halk oyunları sunuldu. - MANİSA