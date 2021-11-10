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Manisa ilçelerinde hayat 2 dakikalığına durdu - Son Dakika

Manisa ilçelerinde hayat 2 dakikalığına durdu

10.11.2021 12:02
Manisa ilçelerinde hayat 2 dakikalığına durdu

Manisa'nın ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. Yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Manisa'nın ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. Yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. Yılı dolayısıyla Manisa'nın Sarıgöl, Alaşehir, Kula ve Selendi ilçelerinde törenler düzenlendi.

Sarıgöl'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirilmesiyle birlikte İstiklal Marşı'nın okunduğu tören daha sonra sona erdi.

İşçiler üzüm bağında saygı duruşunda bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen törende Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda protokol tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreni sonrasında sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Öte yandan Alaşehirli üzüm işçileri bağda üzüm kestikleri sırada saatler 09.05'i gösterince işlerini bırakarak hep birlikte saygı duruşunda bulundu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlenen törende çelenklerin sunulması sonrası 09.05'te ilçede 2 dakikalığına hayat durdu. Bayrakların yarıya indirilmesi sonrası okunan İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi.

Kula ilçesindeki tören, Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat adeta durdu ve tüm vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Çelenk sunma töreninin ardından program, Covid-19 tedbirleri kapsamında Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle devam etti. - MANİSA

Manisa ilçelerinde hayat 2 dakikalığına durdu
Manisa ilçelerinde hayat 2 dakikalığına durdu
Manisa ilçelerinde hayat 2 dakikalığına durdu
Manisa ilçelerinde hayat 2 dakikalığına durdu
Manisa ilçelerinde hayat 2 dakikalığına durdu

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal Marşı, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa ilçelerinde hayat 2 dakikalığına durdu - Son Dakika


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