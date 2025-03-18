Manisa ilçelerinde şanlı zaferin 110. yılı törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Manisa ilçelerinde şanlı zaferin 110. yılı törenlerle kutlandı

Manisa ilçelerinde şanlı zaferin 110. yılı törenlerle kutlandı

Manisa'nın Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

18.03.2025 14:25  Güncelleme: 14:31
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Manisa'nın Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, Çanakkale Şehitleri Salihli'de törenle anıldı. "Çanakkale Geçilmez" sözünü yedi düvele ezberleten Kahraman Türk Ordusu'nun şanlı zaferinin 110. yıl dönümü dolayısıyla Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende Kaymakam Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Ulaştırma Binbaşı Arif Yıldızhan Gökhan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunduğu törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey yaptı.

Alaşehir'de Çanakkale Zaferi kutlandı

Alaşehir'de 18 Mart Çanakkale Zaferinin 110. Yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan kutlamalarda Atatürk Bütüne çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlik ziyaret edildi. Şehitlikte saygı atışının yapılması sonrası Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek tarafından dualar okundu. Öte yandan törenler kapsamında Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından program hazırlandı. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan "Bir Hilal Uğruna" adlı oratoryo sergilendi.

Sarıgöl'de Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla tören

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Çanakkale zaferinin 110. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önündeki meydanda yapılan görende saygı duruşu ardından İstiklal marşı okunmasından ardından Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz Atatürk Anıtına çelenk koydular.

Programda Sarıgöl İmam Hatip Anadolu lisesi tarafından hazırlanan Çanakkale konulu etkinlikte şiirler okundu, türküleri söylendi, oratoryo sergilendi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa ilçelerinde şanlı zaferin 110. yılı törenlerle kutlandı - Son Dakika

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