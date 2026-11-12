Manisa Kula'da afet etkinliğinde mahsur kalan öğretmen itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Manisa Kula'da afet etkinliğinde mahsur kalan öğretmen itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Manisa Kula\'da afet etkinliğinde mahsur kalan öğretmen itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Manisa'nın Kula ilçesinde 12 Kasım Afet Günü ve Farkındalık Programı kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma tatbikatında mahsur kalan öğretmen güvenle kurtarılırken öğrencilere afet bilgisi verildi ve fidan dikildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, 12 Kasım Afet Günü ve Farkındalık Programı kapsamında Atatürk Ortaokulu tarafından etkinlik düzenlendi. Programda öğrenciler şiir ve koro gösterileri sunarken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kula'da 12 Kasım Afet Günü ve Farkındalık Programı, Atatürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okunurken, okul korosu tarafından müzik ziyafeti sunuldu. Programın devamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında mahsur kalan bir öğretmen, merdivenli itfaiye aracıyla bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtarıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amiri Vehbi Koç, öğrencilere ve protokol üyelerine yangın, deprem ve diğer afet durumlarında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Koç, afet öncesinde alınması gereken tedbirler ve afet anında doğru davranış biçimlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Program, okul bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikimi ve fidanlara can suyu verilmesi etkinliğiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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