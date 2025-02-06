Manisa'nın Nüfusu Uzun Yıllar Sonra Azaldı - Son Dakika
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Manisa'nın Nüfusu Uzun Yıllar Sonra Azaldı

Manisa\'nın Nüfusu Uzun Yıllar Sonra Azaldı

2024 verilerine göre Manisa'nın nüfusu 363 kişi azalarak 1 milyon 475 bin 353 oldu.

06.02.2025 14:25
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TÜİK tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Manisa'nın nüfusu uzun yıllar sonra ilk kez azaldı. 2023 yılında 1 milyon 475 bin 716 olan Manisa'nın nüfusu 2024 verilerine göre 363 kişi azalarak 1 milyon 475 bin 353 olarak açıklandı.

Nüfusu sürekli yükselen Manisa, 2008 yılında sadece 1 yıllığına yaşadığı nüfustaki düşüşün ardından 17 yıl sonra yine nüfusunda azalma yaşadı. Manisa merkezdeki Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde nüfus azalırken, Manisa'nın en büyük ilçeleri olan Akhisar, Turgutlu ve Salihli'de nüfus artmaya devam etti.

Ahmetli 17 bin 403, Akhisar 180 bin 509, Alaşehir 105 bin 776, Demirci 35 bin 604, Gölmarmara 15 bin 176, Gördes 25 bin 759, Kırkağaç 37 bin 718, Köprübaşı 12 bin 404, Kula 42 bin 952, Salihli 165 bin 353, Sarıgöl 35 bin 1125, Saruhanlı 57 bin 935, Soma 110 bin 996, Şehzadeler 166 bin 228, Turgutlu 178 bin 386, Yunusemre 269 bin 160 olarak açıklandı.

En fazla nüfus artışı sırasıyla yüzde 9.4 ile Akhisar, yüzde 8.4 ile Saruhanlı, yüzde 7.4 ile Turgutlu, yüzde 3.6 ile Alaşehir, yüzde 1.9 ile Ahmetli ve yüzde 1 ile Salihli ilçesinde yaşanırken, Köprübaşı ilçesinde nüfus yüzde eksi 27.7, Gördes'te yüzde eksi 18.5, Sarıgöl'de yüzde eksi 11.2, Selendi'de yüzde eksi 13, Kula'da yüzde eksi 9.5, Demirci yüzde eksi 7.4, Yunusemre'de yüzde eksi 5.8, Kırkağaç'ta yüzde eksi 2.8, Soma'da yüzde eksi 2.5, Gölmarmara'da yüzde eksi 2.3 olarak gerçekleşti.

Manisa'nın nüfusa göre en büyük 5 ilçesi Yunusemre 269 bin 160, Akhisar 180 bin 509, Turgutlu 178 bin 386, Şehzadeler 166 bin 228 ve Salihli 165 bin 353 kişi ile ilk 5 sırada yer aldı. Manisa'nın en küçük ilçesi ise nüfusu her sene azalmaya devam eden 12 bin 404 kişilik nüfusu ile Köprübaşı oldu.

İstatistiklere göre Manisa'da 2023 yılında 8 bin 251 olan yabancı uyruklu nüfusu da 2024 yılında 321 kişi azalarak 7 bin 930 olarak gerçekleşti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'nın Nüfusu Uzun Yıllar Sonra Azaldı - Son Dakika

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