Manisa'nın Salihli ilçesindeki 5 yıllık görev süresi sona eren Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, yeni görev yeri olan Samsun'un Çarşamba ilçesine uğurlandı.
Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Salihli Kaymakamlığından, Çarşamba Kaymakamlığına atanan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam için Kaymakamlık önünde uğurlama töreni düzenlendi.
Uğurlamaya gelenlerle eşi Semra Sağlam ile birlikte tek tek vedalaşan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, 12.görev yeri olan Samsun'un Çarşamba ilçesine alkışlarla uğurlandı.
Kaymakam Sağlam'a uğurlama törenine Belediye Başkanı Mazlum Nurlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Müftüsü Ali Çebi, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA
Son Dakika › Yerel › Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, yeni görev yeri olan Samsun'un Çarşamba ilçesine uğurlandı - Son Dakika
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