İzmir Vakıflar Bölge Müdürü: Manisa Vakıf İş Hanı'nda Ramazan ayı boyunca iftar sofrası kurulacak - Son Dakika
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İzmir Vakıflar Bölge Müdürü: Manisa Vakıf İş Hanı'nda Ramazan ayı boyunca iftar sofrası kurulacak

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü: Manisa Vakıf İş Hanı\'nda Ramazan ayı boyunca iftar sofrası kurulacak

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, Manisa Vakıf İş Hanı'nda Ramazan ayı boyunca iftar sofrası kurulacağını duyurdu. Tüm Manisalı hemşehrilerin davetli olduğu iftarlara diğer vakıfların da katılacağı belirtildi.

05.03.2024 15:20  Güncelleme: 15:22
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İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, Ramazan ayı boyunca Manisa Vakıf İş Hanı'nda iftar sofrası kurulacağını söyledi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, Manisa Vakıf İş Hanı'nda kurulacak iftar sofrası ile ilgili şöyle konuştu: "Allah sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan'ı şerifi hakkıyla idrak edip, bayrama kavuşmayı hepimize nasip etsin. Ramazan rahmet, mağfiret, bereket, sevinç, hoş görü, iyilik yapma, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Daha sayamadığımız nice güzellikleri içerisinde barındıran, manevi atmosferin yayılacağı böylesi mübarek bir ayda; Ramazan ayı boyunca Manisa Vakıf İş Hanı'mızda iftar sofrası kuracağız. İftar soframıza 7 den 70'e tüm Manisalı hemşehrilerimiz davetlidir. Diğer Vakıflarımızın da iftarları olacaktır" - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Vakıflar Bölge Müdürü: Manisa Vakıf İş Hanı'nda Ramazan ayı boyunca iftar sofrası kurulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Vakıflar Bölge Müdürü: Manisa Vakıf İş Hanı'nda Ramazan ayı boyunca iftar sofrası kurulacak - Son Dakika
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