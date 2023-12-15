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Manisa Valisi ve Eşi, Trafik Kazası Geçiren Çocuğa Moral Verdi - Son Dakika
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Manisa Valisi ve Eşi, Trafik Kazası Geçiren Çocuğa Moral Verdi

Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, trafik kazası sonucu uzun süredir tedavi gören 13 yaşındaki Fatma Zöhre Kızılkaya ve ailesini ziyaret ederek moral verdi. Vali Ünlü, genç kızın gelecek hayallerini öğrenerek devlet olarak sağlık ve eğitim konularında destek vereceklerini belirtti. Ziyaretten mutluluk duyan Fatma Zöhre, sağlığına kavuşarak okula yürüyerek gitmek istediğini ifade etti.

Manisa Valisi ve Eşi, Trafik Kazası Geçiren Çocuğa Moral Verdi
15.12.2023 - 13:44,
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Manisa Valisi Enver Ünlü ve Eşi Sema Ünlü, geçirdiği trafik kazası sonucu uzun süredir tedavi gören 13 yaşındaki Fatma Zöhre Kızılkaya ve ailesini ziyaret ederek moral verdi.

Manisa'da 2018 yılında sokakta oynarken geçirdiği trafik kazası nedeniyle ayağından yaralan ve 5 yıldır birçok ameliyat geçiren Fatma Zöhre, kimsenin kendisini ziyaret etmediğinden yakındı. Durumu haber alan Manisa Valisi Vali Enver Ünlü, "Kızımızı kimse ziyaret etmediyse biz gideriz" eşi Sema Ünlü'yle birlikte Fatma Zöhre ve ailesini ziyaret etti.

Fatma Zöhre'nin gelecek hayallerini öğrenen Vali Ünlü, devlet olarak sağlık ve eğitim konularında ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını belirterek, "Devletimiz genç neslimize iyi bir gelecek vermek için her türlü çabayı göstermektedir. Kızımızın isteğini duyduk ve ziyaretine geldik. Bundan sonra eğitimi ve sağlığı için gerekli olan her çalışmayı yapacağız" dedi.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Fatma Zöhre Kızılkaya, Vali Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü'ye kaza sonrası yaşadığı zorlukları anlattı ve bir an önce sağlığına kavuşarak okula yürüyerek gitmek istediğini ifade etti.

Vali Ünlü ve eşi Sema Ünlü, Fatma Zöhre ve kardeşlerine çeşitli hediyeler verirken, ailenin ihtiyaçları konusunda da destek vereceklerini söylediler. - MANİSA

Kaynak: İHA
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