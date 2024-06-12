Manisa'ya tramvay projesi için ilk adım atıldı - Son Dakika
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Manisa'ya tramvay projesi için ilk adım atıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Metro İstanbul heyeti ile birlikte tramvay projesinin fizibilitesini yapmak üzere sözleşme imzaladı. Proje, Manisa'ya elektrikli, çevreci ve yüksek yolcu kapasiteli yeni nesil Raysız Tramvay (ART) araçlarını getirecek.

12.06.2024 13:59
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Manisa ulaşımına çağ atlatacak tramvay projesine giden ilk adım atıldı. Manisalıların yıllardır hayalini kurduğu tramvay için kente gelerek ilk fizibiliteyi yapan Metro İstanbul heyeti ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, projenin hayata geçirilmesi için sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a giderek Metro İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, raylı sistem ve ulaşım gibi alanlarda incelemelerde bulundu. Zeyrek'in İstanbul'da gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Metro İstanbul heyeti Manisa'ya geldi. Tramvay Projesi için Manisa'da saha incelemesi yapan 5 kişilik uzman ekip, güzergah, durak, taşınacak yolcu ve maliyet fizibilitesi yaptı.

Manisa'nın yıllardan beri kanayan yarası haline gelen ulaşım problemini çözmek için çalışmaları olabildiğince hızlı ve titizlikle sürdüren Başkan Ferdi Zeyrek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gültekin ile ön sözleşmeyi imzaladı.

İmzalanan sözleşme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Zeyrek, "Geçtiğimiz haftalarda ekibimle birlikte, raylı sistem ve ulaşım gibi alanlarda oldukça deneyimli bir şehir olan İstanbul'a ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulunmuştuk. Metro İstanbul yönetimi bizi ağırlamış ve bize kurumun çalışmaları, faaliyet alanları ve projelerini içeren bir sunum gerçekleştirmişti. Tecrübelerinden faydalanmak istediğimiz Metro İstanbul'un uzman heyetini Manisa'mızda ağırladık. Kıymetli misafirlerimiz şehrimizde bir fizibilite incelemesi yaptılar. Fizibilite çalışmalarının nihayetinde, uygulamaya geçmek için bir ön sözleşme imzaladık. Bu süreçte desteklerini yoğun hissettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Metro İstanbul'un kıymetli yöneticilerine Manisa'mız adına teşekkür etmek istiyorum. Hemşerilerimizin yaşam standartlarını en üst düzeye çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Anadolu'da ilk olacak raysız otonom tramvay sistemi

Projenin gerçekleşmesi halinde Manisa'ya tamamen elektrikli, çevreci, yüksek teknolojilerle donatılmış, yüksek yolcu kapasiteli ve Türkiye'de ilk olacak yeni nesil elektrikli Raysız Tramvay (ART) araçları gelmiş olacak. Öte yandan ART hattı, günümüzde kullanılmakta olan geleneksel tramvay sistemlerine göre birçok farklılıkları da ön plana çıkıyor. Geleneksel tramvay sistemleri için ray döşemesi gerekirken, ART sistemi için bu tür bir altyapıya ihtiyaç duyulmuyor. Yolları algılayabilen sensörler sayesinde, ART araçları daha esnek bir rota takip ediyor. Bu da şehir içi ulaşımında daha fazla güzergah seçeneği sunarken, raylı sistemlerin bilinen rijit bir ulaşım sistemi olma dezavantajını nispeten azalttığı görülüyor.

Ray hattının döşenmesi, bakımı ve onarımı geleneksel tramvay sistemlerinde maliyet gerektirirken, ART sistemi ile bu maliyetlerden tasarruf ediliyor. Diğer yandan bu sistemin yatırım maliyeti yönünden daha ekonomik olduğu öne çıkıyor. ART aracı 100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.

ART sisteminin hayata geçmesi ile birlikte araç başına yıllık yaklaşık 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hem çevreyi hem de belediye bütçesini korumuş olacak. Ayrıca 420 yolcu kapasiteli yeni nesil ulaşım aracı ART sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçmiş olacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'ya tramvay projesi için ilk adım atıldı - Son Dakika

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