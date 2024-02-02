Manisalı şehit Mehmet Savunmaz\'ın şehadeti lokma hayrıyla anıldı

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Manisalı şehit Mehmet Savunmaz, şehadetinin 32. yılında evinin önünde lokma hayrı yapılarak dualarla anıldı.

Şırnak'ın Gömeç köyünde operasyon dönüşünde 1 Şubat 1992 tarihinde şehit olan piyade komando Mehmet Savunmaz aradan geçen 32 yıldır anılmaya devam ediliyor. İsmi, Manisa'da bir okul, park ve sokağa da verilen şehidin ailesinin önünde lokma hayrı yapılarak şehadetinin 32. yılında da dualarla anıldı. Anma programına Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Kılıç, Manisa Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanı Aydoğan İra, Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, Barbaros Mehmet Savunmaz Ortaokulu Müdürü M. Emin Efe, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, jandarma personeli, şehit yakınları ve gaziler, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü personeli, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin kardeşi Kazım Savunmaz, "Vatan ve bayrak uğruna şehit olan tüm askerlerimizin, öğretmenlerimizin, polislerimizin ve gazilerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun. Hayatta olan gazilerimize de Allah uzun ömürler versin." dedi. - MANİSA