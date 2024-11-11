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Manisalılar 7'den 70'e Atatürk'ü andı

Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 86. yılında Manisa'da anıldı

MANİSA - Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da anıldı. 2 dakika boyunca çalan sirenler eşliğinde Manisalılar ellerindeki işleri bırakarak Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yılında tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı durumunda bulunulması ile anıldı. 7'den 70'e çok sayıda Manisalının katıldığı anma töreninde saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde meydanda ve sokaklarda bulunan tüm vatandaşlar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törende ilk olarak Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, siyasi partiler ve STK'lar tarafından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Fatih Sergi Salonunda düzenlenen Atatürk'ün veciz sözlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi katılımcılar tarafından gezildi.