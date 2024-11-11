Manisalılar 7'den 70'e Atatürk'ü Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisalılar 7'den 70'e Atatürk'ü Andı

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde Manisa'da yapılan anma töreninde, siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Törene katılan vatandaşlar, Atatürk'ün anısına çelenk sundu ve İstiklal Marşı okundu.

11.11.2024 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisalılar 7'den 70'e Atatürk'ü andı

Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 86. yılında Manisa'da anıldı

MANİSA - Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da anıldı. 2 dakika boyunca çalan sirenler eşliğinde Manisalılar ellerindeki işleri bırakarak Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yılında tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı durumunda bulunulması ile anıldı. 7'den 70'e çok sayıda Manisalının katıldığı anma töreninde saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde meydanda ve sokaklarda bulunan tüm vatandaşlar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törende ilk olarak Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, siyasi partiler ve STK'lar tarafından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Fatih Sergi Salonunda düzenlenen Atatürk'ün veciz sözlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi katılımcılar tarafından gezildi.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kültür Sanat, Politika, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisalılar 7'den 70'e Atatürk'ü Andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:32 Üniversiteli genç kız, kaldığı yurdun bahçesinde ölü olarak bulundu Üniversiteli genç kız, kaldığı yurdun bahçesinde ölü olarak bulundu
22:16 Trump göreve başlamadan Biden’a talimatı iletti: Hizbullah’la ateşkeste ilerleme sağlanmalı Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kayyum’’ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kayyum'' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
11:32 Jose Mourinho’nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor
11:22 Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez’den 10 Kasım mesajı Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı
11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:50 Tarkan’dan duygulandıran 10 Kasım mesajı Tarkan'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı
10:47 Doğu Akdeniz’de fırtına uyarısı Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
10:46 Galatasaray’dan Icardi’ye büyük jest Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest
10:40 Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:57 Wanda Nara’nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 01:45:52. #1.13#
SON DAKİKA: Manisalılar 7'den 70'e Atatürk'ü Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.