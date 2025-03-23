Mansur Yavaş: "20 milyon oy kullanacak, erken seçimin zamanı geldi"

ABB Başkanı Yavaş: "(Ön seçim sonucu ile ilgili) Sanırım 20 milyon civarında çıkacak"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sanırım 20 milyon civarında çıkacak. 20 milyon civarında insan zorunlu olmadığı bir sandıkta oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir" dedi.

ABB Başkanı Yavaş, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin iftar programına katıldı. Yavaş, programda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bugün CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimle ilgili soru üzerine Yavaş, "Sanırım 20 milyon civarında çıkacak. 20 milyon civarında insan zorunlu olmadığı bir sandıkta oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir. Bir an önce erken seçim yapılıp, hangi iktidar gelecekse ki yeni bir iktidar geleceği meydanda, halktan güven oyunu bu şekilde alacaktır" diye konuştu.