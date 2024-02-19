Mansur Yavaş, Atılım Üniversitesi\'nde öğrencilerle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Atılım Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Atılım Üniversitesi'nde 2023-2024 bahar dönemi akademik yılı başladı. Bu vesileyle üniversitenin Orhan Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleşen 'Yerel İdarelerin Sorunları' konulu konferansa ABB Başkanı Mansur Yavaş konuşmacı olarak katıldı. Yerel idarelerin sorunlarının ele alındığı konferansa Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim ve heyet üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mithat Üner, Yavaş'ın özgeçmişi hakkında bilgi verdi.
Başkan Yavaş ise, yurt dışında belediye başkanlığının önemli bir makam olmadığını söyledi. Türkiye'de yerel idarelerin en büyük sorununun belediye başkanlarının yetkisi olduğunu ifade eden Yavaş, "Biraz önce söylediğim gibi biz bütün ihaleleri açık yaptık, şeffaf yaptık ve ihtiyaç olmayan hiçbir projeye daha beş kuruşta para yatırmadık. Ama bir başkası gelip ben bu projeyi yapıyorum adı altında asli ihtiyaçları bırakıp başka yere para harcayabiliyor. Bu bir sorun, bunun önüne geçmenin yollarından bir tanesi böyle belediye başkanlarını önemli bir makam olmaktan çıkarıp, buradaki herhangi bir dekan gibi, Ankara'daki herhangi bir kamu kuruluşundaki il müdürü seviyesinde gibi insanların görmesini istiyorum. Kendim de bunu yaşayarak insanlara anlatmak istiyorum. Asla politik değil bu söylemim. Ne çakarlı aracımız var, geldik hepsini söktük. Çünkü rahatsız oluyordum ben de" şeklinde konuştu.
Konferans sonunda Rektör Eryılmaz, Yavaş'a fidan bağışı sertifikası takdim etti. - ANKARA
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