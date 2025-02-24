Mansur Yavaş: Halkın Sorunlarına Eğilmeliyiz

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Mansur Yavaş: "Belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor"

"(CHP'deki ön seçim) Bugün yayınlanan bir ankette hala yüzde 38 kararsız var. Bu neyi gösteriyor? İktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun iktidardan uzaklaştığını, partiden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterince enerjiyi göremediği için bu kadar kararsız olduğunu düşünüyorum"

"Bizim bir an evvel, seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin devam eden Cumhurbaşkanlığı ön seçimine ilişkin, "Bizim bir an evvel, seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin gündeme yönelik sorularını cevapladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iki gündür sabahları konuştuğunu belirten Yavaş, İmamoğlu'nun diploma soruşturmasıyla ilgili "Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ifadesini de verecek. Artık alıştık. Her sabah bir soruşturmayla uyanıyoruz maalesef. Ancak şunu hiç kimse unutmamalı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki belediye başkanları, milletvekillerinin dayanışma duygusunu kimse hafife almasın. Sonuna kadar birlikte bu tür haksız ve hukuksuz uygulamalara birlikte karşı duracağız. Önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz" dedi.

Kayyum atamalarıyla ilgili konuşan Yavaş, "O konudaki görüşmelerimizde daha önce ifade etmiştik. Kayyum uygulamasından vazgeçilmelidir. En azından belediye meclisinden bir atama yapılmalıdır. Bu artık sık karşılaştığımız bir durum. Halbuki basit bir yasal düzenleme ile bunun önüne geçmek mümkündür. Bir an evvel bu düzenlemenin yapılması lazım. Çünkü oradaki vatandaşlarımız oy verdikleri, sandığa attıkları oyun artık geçerli olmadığını düşünerek siyasetten ve devlet olan güvenden maalesef uzaklaşacaklar. Bir an evvel inşallah yasal düzenleme yapılır ve hukuk içerisinde bunların çözümü bulunur diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

CHP'deki Cumhurbaşkanlığı ön seçimlerine yönelik soruyu cevaplayan Yavaş, "Burada benim itiraz ettiğim ön seçim değil. Henüz tarihi belli olmadığı için biz partinin enerjisinin buna veya vatandaşın gündeminin sadece parti içerisinde yoğunlaşmaması gerektiğine inanarak erken demiştim. Şimdi bakın, çok basit bir şey söyleyeceğim. Bugün yayınlanan bir ankette hala yüzde 38 kararsız var. Bu neyi gösteriyor? İktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun iktidardan uzaklaştığını, partiden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterince enerjiyi göremediği için bu kadar kararsız olduğunu düşünüyorum. Bizim bir an evvel, seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor" diye konuştu.