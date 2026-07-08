Maraş Tarhanası İçin Doğal Çiğ Üretimi Tehlikede - Son Dakika
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Maraş Tarhanası İçin Doğal Çiğ Üretimi Tehlikede

Maraş Tarhanası İçin Doğal Çiğ Üretimi Tehlikede
08.07.2026 10:26
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Maraş tarhanası için gerekli olan doğal çiğlerin naylon versiyonları, ustaların geçimini tehdit ediyor.

Kahramanmaraş'ın AB tescilli lezzeti "Maraş tarhanası"nın kurutulması için altına serilen ve "çiğ" adı verilen hasırın üretimini sürdüren ustalar, son yıllarda yaygınlaşan naylon çiğlerin hem geleneksel üretimi hem de geçim kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Osmaniye'nin Düziçi, Karataş ve Yumurtalık bölgelerinde yetişen sazlardan elde edilen doğal çiğleri örerek Kahramanmaraş'a getiren üreticiler, yaklaşık 2-3 ay süren çalışmanın ardından ürünlerini satışa sunuyor. Maraş tarhanasının kurutulmasında kullanılan doğal çiğlerin, lezzet ve kalite açısından önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor.

"Bu gelenek Kahramanmaraş'a özgü"

Yaklaşık 40 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Eşe Filiz, doğal çiğlerin yerini alan naylon ürünlerin satışlarını düşürdüğünü anlattı. Ailesiyle birlikte geçimini bu meslekten sağladığını belirten Filiz, "2-3 ay boyunca çiğleri hazırlayıp örüyoruz, ardından Kahramanmaraş'a getiriyoruz. Ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz. Maraşlılar tarhanalarını doğal çiğlerin üzerine sererek kurutuyor. Bu gelenek Kahramanmaraş'a özgü" dedi.

"Bizim ördüğümüz çiğ tamamen doğal"

Doğal çiğlerin sağlık ve lezzet açısından daha avantajlı olduğunu savunan Filiz, naylon çiğlerin üzerinde kurutulan tarhananın sertleştiğini belirterek, "Bizim ördüğümüz çiğ tamamen doğal. Naylon ürünler sağlıklı değil. Doğal çiğ tarhanaya lezzet veriyor. Maraşlılar da bu yüzden doğal olanı tercih ediyor" diye konuştu.

"Doğal ürünlerimizi satmakta zorlanıyoruz"

Yıllardır zorlu şartlarda çalıştıklarını dile getiren Filiz, bazen yol kenarında ya da araçlarında konaklamak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Tozun toprağın içinde çalışıyoruz. Bazen suya ve yiyeceğe ulaşmakta bile zorlanıyoruz. Buna rağmen mesleğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Naylon çiğler çıktıktan sonra doğal ürünlerimizi satmakta zorlanıyoruz. Bazen satış oluyor, bazen olmuyor" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maraş Tarhanası İçin Doğal Çiğ Üretimi Tehlikede - Son Dakika

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