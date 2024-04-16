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Mardin bayramda 300 bin turist ağırladı

MARDİN - Tarihi ve kültürel mirasıyla ilgi odağı haline gelen Mardin'de Ramazan bayramı öncesinde turist yoğunluğu yaşandı. 22 bin yatak kapasitesinin bulunduğu otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, bayram tatili boyunca yerli ve yabancı olmak üzere toplam 300 bin turistin ağırlandığı belirtildi.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, bayram tatili ve ara tatilin birleşmesiyle Mardin'de doluluk oranının yüzde yüzlere ulaştığını söyledi. Zaman zaman kapasitelerinin dolduğunu dile getiren Görgör, "Gelen misafirleri en iyi bir şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Mardin ve Midyat özel il ve ilçemizdir. Ciddi bir talep geldi. Daha önce yapılan fuarda da bunu hissetmiştik. Her din, ırk, mezhepten insanlar kendinden bir parça buluyor. Medreselerle, kiliselerle, caddelerimizde mistik bir havaya sahip. 2-3 defa Midyat'a Mardin'e gelen misafirlerimiz oldu. Bu aslında doğru işler yaptığımızın kanıtı oldu. Misafirlerimiz yanlarında muhakkak yeni misafirler getiriyor. Otellerimiz turizm işletme belgeleri ruhsatlı restoranlarımız var. Bu konuda çok duyarlıyız. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Rezervasyon yapmayan misafirlerimize yer bulmakta çok zorluk çektik. Bundan bir ay lütfen rezervasyonunuzu erken yapın diye bir uyarı yapmıştık. Turizmi 12 aya yaymış bir durumdayız. Yazın da kışın da artık talep edilen bir il durumundayız. İstatistiklere göre son on yılın en dolu ocak ayını yaşadık. Mardin'e turlar düzenlendi. Günübirlik gelenler iki kat daha fazla arttı. O açıdan mutluyuz. Bayram ziyaretlerinde yaklaşık 300 bin giriş yapıldığını biliyoruz" dedi.