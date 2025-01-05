Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Gıda Yardımı

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Büyükşehir Belediyesinden Mardin genelindeki tüm çölyak hastalarına düzenli gıda yardımı

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını yürüterek Mardin'in 10 ilçesinde şu ana kadar tespit edilen bin 200 çölyak hastasına düzenli olarak glütensiz gıda ulaştırıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un şehir genelindeki çölyak hastaları için vermiş olduğu talimat doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, proje kapsamında çalışmalarına başladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, şehir genelindeki glüten hassasiyeti bulunan bin 200 çölyak hastasının düzenli beslenmesi için ihtiyaçlarını belirledi. Hassasiyetlerinden dolayı ömür boyu diyet yapmak zorunda olan çölyak hastaları için içerisinde ekmek, bulgur, un, makarna, şehriye, kurabiye, puding ve çikolata gibi ürünlerin bulunduğu gıda paketleri hazırlatıldı. Paketler, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından her ay düzenli şekilde şehir genelindeki bin 200 çölyak hastasına ulaştırılıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necmettin Nas, çölyak hastalarının gıdaya erişimlerinde yaşadıkları sıkıntıları bildiklerinden dolayı içerisinde çeşitli glütensiz gıda maddelerinin bulunduğu bir koli hazırladıklarını belirtti. Temin edilen gıdaların ekipler tarafından koli haline getirildikten sonra çölyak hastaların evine ulaştırıldığını ifade eden Nas, böylelikle çölyak hastalarının hayatlarına bir kolaylık getirdiklerini açıkladı.

Çölyak hastası Murat Çağatay, "Glütensiz gıda bulmakta çok zorluk yaşıyorum. Maddi durumunda olmadığından dolayı alamıyorum. Bundan dolayı genellikle aç kalıyorum. Vali bey, daha önce benim ziyaretime gelmişti. Bu durumumu anlattım. Bu derdime çare oldu. Glütensiz gıda kolisi gönderdi. Kendilerinden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Çölyak hastası çocukların babası Ali Akar, "Gerçekten çölyaklıların ihtiyacı olan bir koli. Çölyaklılar için tamamen bir ilaç. Glütensiz ürünlere ulaşmamız çok zor. Bir nebzede olsa çocuklar ile yetişkinlerin derdine derman olacak. Koli içerisinde özellikle çocukları düşündükleri için teşekkür ederim. Bunun devamı diliyoruz. Tek sıkıntımız çölyaklılar için ekmek çıkaracak bir fırının en kısa sürede faaliyete geçmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesin çölyak hastalarına yönelik çeşitli projelerini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.