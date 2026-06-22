Mardin'de 59 Firari Zanlı Yakalandı

Haber: Gülten AKGÜL
(MARDİN) - Mardin polisinin düzenlediği operasyonda aralarında konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından 197 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlının da bulunduğu 59 firari yakalandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda, "Yağma, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 59 zanlı yakalandı.
Yakalananlar arasında konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından 197 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlısının yer aldığı bildirildi.
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