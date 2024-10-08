Mardin'de İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Yerel

Mardin'de İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı yapıldı

MARDİN - Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte yapılan toplantıya başkanlık eden Tuncay Akkoyun, ilde muhtemel afet durumlarında oluşabilecek riskleri en aza indirmek üzere İl AFAD Müdürlüğü sorumluluğunda kurulan İl Afet Müdahale Planı ile acil durum anında, öncesinde ve sonrasında en hızlı, en etkili şekilde harekete geçme adına, kurumlarca alınacak tedbirlerin geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili tüm hususların değerlendirildiğini söyledi.

İl Afet Risk Azaltma Planı'nda ilde yaşanabilecek muhtemel afet risklerinin tüm katılımcılarla birlikte detaylı bir şekilde analiz edilerek, afetlere karşı alınması gereken önleyici ve hazırlayıcı tedbirler en güncel haliyle belirlendiğini ifade eden Vali Akkoyun, bu planda 7 adet kırmızı ve 61 adet normal olmak üzere toplamda 68 eylem bulunmakta olduğunu dile getirdi.

Kırmızı renkle kodlandırılan eylemlere örnek veren Akkoyun, "Deprem mukavemeti düşük olan yapıların belirlenip güçlendirilmesi ya da yeniden inşası, dayanıksız olduğu tespit edilen metruk binaların yıkılması, taşkın riski olan dere yataklarının mücavir alanında iskan durumunun takibi ve imar planlarının güncellenmesi ve benzeri eylemlerdir. Normal eylemler ise farkındalık eğitimlerinin yaygınlaştırılması, iklim değişikliği tehlike- risk haritalarının güncellenmesi, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının kontrolü ve yapıların denetimlerinin sıklaştırılması gibi eylemlerdir. Belirlenen 7 adet kırmızı eylemin kurumlara göre dağılımı; İl AFAD Müdürlüğüne 3 eylem, Büyükşehir Belediyesi 1 eylem, Artuklu Belediyesi 1 eylem, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 1 eylem, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 1 eylem şeklinde, 61 adet normal eylemin kurumlara göre dağılımı ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı 27 eylem, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 26 eylem, İl AFAD Müdürlüğü 4 eylem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 2 eylem, MARSU 1 eylem, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 1 eylem şeklinde. Mevcut durumda eylemlerin gerçekleme durumu ise, kırmızı eylemlerin gerçekleşme oranı yüzde 55, normal eylemlerin gerçekleşme oranı yüzde 42 şeklindedir" dedi.

İl Afet Risk Azaltma Planı'nın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için kamu kurumlarının, üniversitelerin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini vurgulayan Akkoyun, "Bu hayati konuda tüm kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte etkili ve kararlı bir şekilde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Afetler, doğanın ve haliyle ülkemizin bir gerçeğidir. Ancak hazırlıklı olmak da bizim elimizde. Hep birlikte bu planı etkin bir şekilde uygulamaya koyarak, ilimizi afetlere karşı daha dirençli hale getireceğiz. Bu vesileyle, İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme çalışmalarımıza katkı sunan tüm kurumlarımıza, afet durumunda etkilerin en aza indirilmesi noktasında vatandaşlarımızın can, mal güvenliği ve huzuru için gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma ve bu hayati sürecin her aşamasında bizlere destek olan Mardinli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.