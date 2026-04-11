Mardin'de Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
Mardin'de Trafik Kazası: 10 Yaralı

11.04.2026 17:53
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

(MARDİN) - Mardin'in Artuklu ilçesi Diyarbakır kara yolu Sultan Şeyhmus Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesi Diyarbakır kara yolu Sultan Şeyhmus Kavşağı'nda, sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçlarda bulunan ve kazada yaralanan Gülistan K. (45), Arife C. (39), Hamdiye T. (42), Azat U. (24), Zozan U. (14), Hivanur K. (12), Bahoz T. (12), Mustafa T. (11), Ebrar C. (7) ve Deniz K. (6) olay yerinde yapılan ilk müdahelelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Mardin'de Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika

Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi
Beşiktaş’a dev gelir Beşiktaş'a dev gelir

18:30
Galatasaray’dan sakatlık açıklaması: Ödem ve kanama tespit edildi
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Ödem ve kanama tespit edildi
18:26
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
SON DAKİKA: Mardin'de Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
