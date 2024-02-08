Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) adrese dayalı nüfus verilerine göre, Mardin'in 2023 nüfusu 888 bin 874 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

Adrese dayalı nüfus verilerine göre, 2022 yılında nüfusu 870 bin 374 olan Mardin'in 2023 yılı nüfusu 18 bin 500 artarak 888 bin 874'e ulaştı.

Mardin'in en kalabalık ilçesi 271 bin 307 ile Kızıltepe olurken en düşük nüfusa sahip ilçe ise 13 bin 494 ile Yeşilli oldu.

Merkez Artuklu 194 bin 73 nüfus ile en kalabalık ikinci ilçe olurken Artuklu ilçesini sırasıyla Midyat 122 bin 308, Nusaybin 118 bin 640, Derik 62 bin 475, Mazıdağı 37 bin 399, Dargeçit 28 bin 434, Savur 26 bin 173, Ömerli 14 bin 571 ile takip etti. - MARDİN