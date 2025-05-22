Mardin'in lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" programında tanıtıldı - Son Dakika
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Mardin'in lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" programında tanıtıldı

22.05.2025 23:55
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Mardin'in lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" programında tanıtıldı Mardin'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Mardin'in lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" programında tanıtıldı

MARDİN - Mardin'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı. Vatandaşların beğenisine sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Sabancı Müzesi terasında etkinlik düzenlendi.

Programda şefler kentin yemekleri ve tescilli ürünleri hakkında bilgi verdi.

Programda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "Mardin'de kıymetli aşçıların el emeğiyle hazırlanan ürünlerin tanıtıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Mardin'imizde de kıymetli aşçılarımızın el emeği ürünleri ve yemekleriyle sizlerin karşısındayız.

Mardin, yüzyıllardır farklı etnik yapıda, farklı inançlara sahip insanların bir arada sevgiyle, hoşgörüyle, kardeşlik içerisinde; arkadaşlık, komşuluk, esnaflık yaptığı, yarenlik ettiği dünyanın en özel şehirlerinden biridir. Tabii ki yüzyıllardır süregelen bu birlik ve beraberlik, büyük bir kültürel mirası da beraberinde getirmiştir ve bizler bu mirası devralıyoruz" şeklinde konuştu .

Vali Akkoyun, Mardin'in yemek kültürünün bu mirasın önemli bir parçası olduğunu dile getirerek, "İnşallah bu kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından biri olan Mardin'imizin yemek kültürünü ve vatandaşlarımızın evlerinde yüzyıllardır yapmış olduğu ürünleri sizlerin beğenisine sunuyoruz. Burada, kıymetli aşçılarımızın emekleriyle ortaya konulan 47 çeşit yemek, şehrimizin kültüründe ne kadar zengin bir mutfağa sahip olduğumuzu gösterme açısından son derece önemlidir" dedi.

Hazırlanan yemeklerin, geçmişten bugüne taşınan geleneksel tarifler olduğunu kaydeden Akkoyun, "Bu yemekler, annelerimizin, büyüklerimizin bölge ürünlerini esas alarak oluşturduğu tariflerden oluşmaktadır" diye konuştu.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla birlikte bu kültürel mirası yaşatmak için çalıştıklarını aktaran Akkoyun, "Bu güzel yemeklerin hazırlanmasında emeği geçen aşçılarımıza ve tüm görevlilere teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

Sergilenen yemeklerin birçoğunun coğrafi işaretli olduğunu belirten Akkoyun, İnşallah bu güzel yemekler ve ürünler, gelecek nesillere de eksiksiz bir şekilde aktarılacaktır. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki, burada bulunan ürünlerimizin birçoğu coğrafi işaretlidir. Coğrafi işaretli ürünler, özünü kaybetmeden nasıl yapıldıkları ve nasıl olmaları gerektiği konusunda resmi olarak kayıt altına alınarak, gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılacaktır.

Bu vesileyle, 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nı tebrik ediyor; ülkemizin, şehrimizin ve bölgemizin mutfağının daha fazla tanınmasına ve sağlıklı beslenme konusunda daha büyük bir bilinç oluşmasını temenni etti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan katıldı.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Mardin, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'in lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası' programında tanıtıldı - Son Dakika

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