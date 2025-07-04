Mardin Medya Meclisi Buluşması Gerçekleşti

Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti geleneksel olarak düzenlediği "Mardin Medya Meclisi" Buluşmasına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ile Mardin İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday konuk oldu.

Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Abdülkadir Üründü ele Mardin Life Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Nezir Güneş'in ev sahipliğinde Mardin Öğretmenevi salonunda gerçekleştirilen geleneksel "Mardin Medya Meclisi" buluşması yoğun katılımla gerçekleşti. Mardin'in sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulup, masaya yatırılması amacıyla geleneksel olarak düzenlenen ve sehrin seçilmişleri ile atanmışlarının periyodik aralıklarla gazetecilerle buluşup, sohbet toplantısında değerlendirmelerde bulundukları buluşmaya Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ile Mardin İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday katıldı. Vali Tuncay Akkoyun burada basın mensupları ile şehrin sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Vali Akkoyun, Mardin'de göreve başladığı günden beri, mesleki sorumluluğun yanında memleketini seven, şehre karşı olan güçlü aidiyetleri bulunan, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek işini doğru yapan gazetecilerle çalışıyor olmanın memnuniyeti içerisinde olduğunu söyledi.

"Bir yıl içinde Mardin'i 3 milyon turist ziyaret etti"

Mardin'in kadim bir medeniyetin ev sahibi olduğunu belirten Vali Akkoyun, "Böyle bir şehirde yaşayan mesleğini sahada hakkıyla ifa etmeye çalışan, çalışmalarımıza ayna tutan, bazen eksiklerimizi görüp haberleştiren ve dile getirilen sorunun çözümünde katkısı bulunan siz kıymetli basın mensubu arkadaşlarımızın medeniyetler şehri olan Mardin'imize büyük katkılarının olduğunu ifade ederim. Tarih, kültür ve inançları şehri olan Mardin'e her şeyden önce bu şehirde kalıcı huzuru sağlamak için çalışan kolluk kuvvetlerimize askerimize, polisimize burada bulunan İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürümüz Cebrail Buğday'ın şahsında teşekkür ediyorum" dedi.

Mardinliler için hiçbir konuşmasında 'Vatandaşlarımız' ifadesini kullanmadığını, şehre karşı olan aidiyetinden kaynaklı olarak "Mardinli hemşehrilerim" ifadelerini kullandığını belirten Vali Tuncay Akkoyun, Mardinliler olarak sahip oldukları bu tarihi mirası gelecek nesillere en güzel şekilde bırakabilmek için tarihi şehrin turizm kazanımlarını arttırmaya yönelik eşgüdümlü ve koordineli bir çalışmanın içerisinde olduklarını kaydetti. Vali Akkoyun, "Tarihi şehrin görsel görüntüsünü bozan betorname yapıların yıkımını sürdürüyoruz. Yaşamın sürdüğü şehrin tarihi bölümündeki birinci caddeye araç parkı yasağıyla birlikte ciddi bir rahatlama sağladığını hep birlikte yaşayarak gördük. Bu konuda hem gelen misafirlerimizden hem de hemşehrilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Tarihi şehirde gecenin belli bir saatinden sonra abartılı müzik ve gürültü kirliliğine karşı yeni tedbirler aldık, alıyoruz. Bir yıl içinde Mardin'i ziyaret eden 3 milyon turist oldu. Bu rakamın büyük çoğunluğu günübirlik olarak gelen misafirlerden oluşuyor. Gelen misafirlerin yüzde 95'i yerli kalan yüzde 5'i ise yabancı misafirlerden oluşuyor. Bizler bu rakamların üzerine çıkmak, gelen misafirlerin şehirde daha fazla kalıp, kentin ekonomisine katkılarını çoğaltmak için çalışıyoruz. Mardin'e özellikle yabancı turistleri çekebilmek için planlanan çalışmalarımız var. Ülkemizde bulunan farklı ülkeleri temsil eden büyükelçilerimizi şehre davet ederek, şehrimizdeki huzur ve güven ortamını yerinde görmelerini sağlayıp, Mardin'e daha fazla misafir yönlendirmelerini talep edeceğiz. Mardin Hava Limanımız, yoğun çabalarımızın sonucunda gümrüğüne kavuştu. Yurt dışından daha önce Mardin'e gelmek bir külfet idi. Şimdi artık Mardin'e gelmek isteyen herhangi bir ülkenin vatandaşı, bagajını uçuş yaptığı ülkede gümrüğe teslim edip, Mardin'de teslim alabiliyor. Bu şehrimizi görmek isteyen misafirlerimiz için ciddi bir rahatlama getirecektir" diye konuştu. - MARDİN