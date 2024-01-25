 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Yeşilli ilçesine bağlı kırsal Bülbül, Ovaköy ve Zeytinli Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Vali Akkoyun, mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını not aldı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti
25.01.2024 - 11:56,  Güncelleme: 12:06
Abone Ol

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Yeşilli ilçesine bağlı kırsal Bülbül, Ovaköy ve Zeytinli Mahallelerini ziyaret edip vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Mahalle sakinleriyle bir süre sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali Akkoyun, Bülbül Mahallesinde bulunan Mor Yakup Kilisesini ziyaretinde, Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz'den bilgi aldı. Bülbül Mahallesinin ardından Ovaköy Mahallesine geçen Vali Akkoyun, Mahalle Muhtarı İsmail Babuş ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Vali Akkoyun, "Hemşerilerimizin yaşadıkları yerlerde mutlu ve huzurlu olmaları için gayret ediyoruz. Gelişen ve değişen ülkemizde, devletimizin kurumları vatandaşlarımızın ayağına gelerek taleplerine yerinde çözüm buluyor" dedi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun son olarak, kırsal Zeytinli Mahallesini ziyaret etti. Mahalle hakkında muhtar Siyamed Doğu'dan bilgi alan Vali Akkoyun, mahalle sakinlerini tek tek dinleyerek talep ve ihtiyaçlarını not aldı. Vali Akkoyun; "Kıymetli hemşerilerimiz, kapılarımız da gönlümüz de sonuna kadar sizlere açık. Her zaman sizlerin hizmetindeyiz her zaman milletimizin emrindeyiz" diye konuştu.

Yeşilli ilçesi kırsal mahalle ziyaretlerinde Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a, Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ile kurum ve birim müdürleri eşlik ederek talep ve ihtiyaçları değerlendirdi. - MARDİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mardin Valiliği, Tuncay Akkoyun, İnsan Hakları, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika


13:30
Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21
Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası

Son Dakika
13:30 Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21 Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03 Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:54:31. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement