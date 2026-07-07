Kuşadası\'nın kardeş şehri Marl heyeti EKODOSD\'a tam not

Kuşadası'nın Almanya'daki en eski kardeş şehirlerinden Marl'dan gelen heyet, Kuşadası Belediyesi ile gerçekleştirecekleri toplantı ve gezi programı kapsamında EKODOSD'u ziyaret etti.

Marl-Kuşadası Kardeş Şehir Derneği Başkanı ve Marl eski Belediye Başkanı Werner Arndt, Dernek Genel Müdürü Thomas Heitmann ve Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Saka, EKODOSD'un doğa ve çevre koruma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette bölgenin doğal ve kültürel mirası, deniz koruma çalışmaları, endemik bitkiler, anıt ağaçlar ve leyleklere yönelik projeler tanıtıldı. Özellikle leylekler konusunda iki toplumun inanç ve kültürlerindeki benzerlikler dikkat çekti. Heyet, Almanya'daki doğa koruma kuruluşu NABU ile iletişime geçilerek ortak çalışmalar geliştirilebileceğini belirtti. EKODOSD'un tarihi yapısını ve dernek ortamını da çok beğenen konuklar, yürütülen çalışmaları yakından tanımaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kardeş şehir ilişkilerinin kültürel etkinliklerin yanı sıra doğanın korunmasına yönelik ortak projelerle güçlendirilmesinin, hem Kuşadası hem de Marl için önemli kazanımlar sağlayacağı vurgulandı. - AYDIN