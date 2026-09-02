Marmara\'da gemi çarpışmasında 10 Türk denizci hayatını kaybetti

Marmara'da çarpışan 2 gemiye ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " 11 dakikalık bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu ve batan gemide tamamı Türk kaptanlar dahil 10 tane gemicimizin olduğunu belirtmek isterim. Maalesef sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse havadan arama kurtarma çalışmalarımızı hali hazırda takip ediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Havalimanları Konseyi Müşteri Deneyimi Zirvesi'nde Marmara'da çarpışan 2 gemiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Öncelikle milletimize, denizcilik camiamıza geçmiş olsun demek istiyorum. Bu sabaha karşı saat 03.26'da bizim ana arama kurtarma merkezimiz COSPAS-SARSAT uydu sistemiyle bir acil çağrı almış oldu. EPIRB dediğimiz bir acil çağrı sistemiyle beraber bilgimiz oldu; gemideki acil durumda konumu ve acil çağrıyı bildiren bir cihaz, sistem. Bunun üzerine Türk Radyo üzerinden ana arama kurtarma merkezimiz anons geçerek gemiye ulaşmaya çalıştı. Çatışan 2 gemiden biri olan ALSU gemisinin kaptanı dönüş yaparak 03.15'te bir gemi ile çarpıştığının bilgisini verdi. Bu anlamda da olayı teyit etmiş olduk" şeklinde konuştu.

"Derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu belirtmek isterim"

'Bütün arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi' diyerek sözlerini sürdüren Bakan Uraloğlu, "Dakikalar sonrasında gerek Kıyı Emniyeti olsun gerek Sahil Güvenlik olsun hem araba kurtarma botları hem römorkörlerimizi bölgeye yönlendirdik. Arkadaşlarımız bölgeye ulaştığında 2 gemi; bir tanesi Tuğberk İmamoğlu ki battığını düşündüğümüz, aşağı yukarı da teyit ettiğimiz gemi, diğeri ise ALSU ikisi de ticari gemi. Oradaki herhangi bir gemiden sadece kalan emareler olduğunu arkadaşlarımız teyit etmiş oldu. Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim ve batan gemide kaptanlar dahil 10 tane gemicimizin olduğunu belirtmek isterim. Tamamı Türk ve zaten 03.26'daki bizim acil çağrı ve Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde bize kayıtlı olan cep numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı, maalesef ulaşamadı" dedi.

"11 dakikalık bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz, sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Bakan Uraloğlu, "Buradaki çatışmanın olduğu an 03.15, acil çağrı aldığımız dakika 03.26 olarak kabul edersek ki bizim çağrı aldığımız dakika net. Kaptanın bildirdiği 03.15'in de doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu, içinin boş olduğunu aynı zamanda can simitleri ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı hali hazırda takip ediyoruz ama elbette bu verdiğim bilgiler ilk bilgilerdir. Detay bilgilere ulaştığımız müddetçe kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.