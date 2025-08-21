Marmara Denizi için Tsunami Hazır Kent Sertifikaları - Son Dakika
Marmara Denizi için Tsunami Hazır Kent Sertifikaları

21.08.2025 16:51  Güncelleme: 17:12
Marmara Denizi'ndeki potansiyel tsunami riskini azaltmak amacıyla başlatılan Coastwave Projesi çerçevesinde, Kartal ve Tuzla ilçeleri 'Tsunamiye Hazır Kent Sertifikası' aldı. Projenin tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek muhtemel depremlerden kaynaklanabilecek tsunami riskini azaltmak için yürütülen Tsunamiye Hazır Tanıma Programı çerçevesinde Coastwave Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda, tsunami erken uyarı ve tahliye planlarının hazırlanması, eğitim ve farkındalık çalışmalarının başarılı bir şekilde verilmesinin ardından Kartal ve Tuzla İlçeleri "Tsunamiye Hazır Kent Sertifikası" aldı.

Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek muhtemel depremlerden kaynaklanabilecek tsunami riskini azaltmak için UNESCO Hükümetler arası Oşinografi Komisyonu (IOC-UNESCO) öncülüğünde, UNESCO-IOC Tsunamiye Hazır Tanıma Programı çerçevesinde Coastwave Projesi yürütülüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yönetim ve sorumluluğu altında, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Tuzla ve Kartal belediyeleri ile iş birliğinde gerçekleşen projenin tanıtım toplantısı düzenlendi. Tanıtım toplantısı, AFAD'ın Hasdal yerleşkesinde gerçekleştirildi. Büyükçekmece ilçesinin "Tsunami Hazır Kent" sertifikasını almasının ardından projenin ikinci fazı Coastwave 2.0, Kartal ve Tuzla'da hayata geçirildi. Toplantıda tsunami erken uyarı ve tahliye planlarının hazırlanması, eğitim ve farkındalık çalışmalarının başarılı bir şekilde verilmesinin ardından Kartal ve Tuzla İlçeleri "Tsunamiye Hazır Kent Sertifikası" aldı. Toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl katıldı. Programa sunum ile devam edildi.

"İstanbul risk azaltma planı bütün yönleriyle çalıştırılıyor"

İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, "İstanbul'daki tüm kamu ve kuruluşlarının hedef haline getirmiş olduğu İstanbul risk azaltma planı bütün yönleriyle çalıştırılıyor. İlçe belediyemize büyükşehir belediyemize kamu kurum ve kuruluşlarına tanımlamış olduğumuz eylemleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bir afet olduğu zaman afetin oluşturduğu madde ve manevi zararların minimize etmek için çabadır. Bugün burada UNESCO'nun iş birliğiyle kandilli rasathanenin müdürü iken başlattığı çalışmanın 2'inci tur aşamasını Tuzla ve Kartal belediyemizle birlikte gerçekleştirmek ve bunu tanıtımını yapmak üzere bir araya geldik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Yerel Yönetim, istanbul, Sağlık, Kartal, Yerel, Yaşam, Tuzla, Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
