Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandan ayrılışına dair son görüntüler kaydedildi - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandan ayrılışına dair son görüntüler kaydedildi

Marmara Denizi\'nde batan kargo gemisinin limandan ayrılışına dair son görüntüler kaydedildi

Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A isimli kargo gemisinin enkazına ulaşıldı. Gemiden alınan sinyallerin kesilmesinin ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Limandan ayrılışına dair son görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

15.02.2024 18:27  Güncelleme: 18:31
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Marmara Denizi açıklarında batan kargo gemisi Batuhan A'nın limandan ayrılışına dair son görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Marmara Denizi'nin İmralı Adası'nın güney batısında 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden saat 06.32'de Cospat-Sarsat sistemimizden EPİRB acil durum sinyali alınmıştı. Saat 07.12 itibarıyla Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyali de kesilmesinin ardından ise ekipler, hızlı bir şekilde sinyalin kesildiği noktaya hareket etti. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından ise 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisinin enkaz görüntüsüne 51 metre derinlikte ulaşıldı. Badalan Limanı'ndan sabah saatlerinde ayrılan kargo gemisinin ise limandan ayrılışına dair son görüntüler güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandan ayrılışına dair son görüntüler kaydedildi - Son Dakika
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