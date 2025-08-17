Marmara Depremi'nde Yaşanan Acılar - Son Dakika
Yerel

Marmara Depremi'nde Yaşanan Acılar

Marmara Depremi\'nde Yaşanan Acılar
17.08.2025 17:12
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağabeyi, yengesi ve üç yeğenini kaybeden ambulans şoförü Muharrem Uzuner, hem yaşadığı büyük acıyı hem de o gece enkaz altındaki yaralıları kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlattı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağabeyi, yengesi ve üç yeğenini kaybeden ambulans şoförü Muharrem Uzuner, hem yaşadığı büyük acıyı hem de o gece enkaz altındaki yaralıları kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlattı. "Mahşer günü gibiydi" diyen Uzuner, binin üzerinde yaralı taşıdığını belirtti.

17 Ağustos 1999 tarihinde, saat 03.02'de meydana gelen ve 45 saniye süren Kocaeli merkezli depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybederken, 48 bin 901 kişi yaralandı. Aradan geçen 26 yılın ardından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağabeyi, yengesi ve üç yeğenini kaybeden Muharrem Uzuner, yaşadığı acıyı ve o gece ambulans şoförü olarak verdiği mücadeleyi unutamıyor. Yaşadıklarını "Mahşer günü gibiydi" sözleriyle anlatan depremzede Uzuner, hem ailesinde yaşadığı büyük kaybı hem de enkaz altındaki insanlara yardım etmek için verdiği çabayı dile getirdi. O gece ambulans şoförü olarak görev yapan Uzuner, yaşanan yıkımı, çaresizliği ve acıyı bir ömür boyu hafızasından silemediğini söyledi.

"Acıların en büyüğünü yaşadım"

Deprem faciasında acıların en büyüğünü yaşadığını söyleyen Muharrem Uzuner, "17 Ağustos'un anlamı benim için çok büyük. Ağabeyimi ailece kaybettim, beş kişi. Ağabeyim, yengem, üç tane yeğenim. Sülalemden hastane kayıtlarına giren 276 kişi vardı. Bizden evlenip gidenler hariç. Yani Uzuner sülalesinden 276 kişi kayıtlıydı. Acıların en büyüğüydü benim için. Mevlam diyorum bir daha yaşatmasın böyle bir acıyı. O yüzden tüm ölmüşlerimizin ruhları şad olsun diyorum. Bunlar gerçek şehittir diye tahmin ediyorum. İnşallah Allah katında da aynı böyledir" dedi.

"Mahşer günü gibiydi"

Deprem gecesi ambulans şoförü olarak görevde olduğunu kaydeden Uzuner, "Ben zaten 112 acil yardımda çalışıyordum. Ambulans şoförüydüm. O gece yolda hasta götürürken yakalandım depreme. Hatırlamak bile istemiyorum, çok kötü bir olaydı. Mahşer günüydü. Kimse kimseyi göremedi, yardım edemedi. O zaman tek ambulanstım ben. Hiç taşımadıysam bin, bin beş yüz tane yaralı taşıdım. Ekibim hastanede kaldı çünkü doktor sayısı azdı. Gün ağarana kadar hiç durmadan canla başla mücadele ettik. İş makinesi yönünden, ekip yönünden tabii ki Hatay Depremi'nde daha güçlüydü Sağlık Bakanlığı. Ama o zamanlar yeni yeni faaliyetler başlamıştı. Ambulans sayısı azdı, hastanelerde personel eksikti. Şu an daha iyi ama yine de yetersiz geliyor" diye konuştu.

"Yüksek katlı binalardan uzak durulmalı"

Depreme karşı yüksek katlı binaların tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Muharrem Uzuner, "Bence vatandaşların ilk önce aldıkları evleri iyi araştırmaları lazım. Geçmişini bilmeleri lazım. Deprem öncesi sonrası. Bazı müteahhitler maliyetten kaçıyor, bunu herkes biliyor. Sağlam bilinen kişilerden ev alınmalı. Yüksek katlı binalardan uzak durulmalı. Devletin de bu yüksek binalara izin vermemesi gerekir. Zemin sağlam olmadıktan sonra hiçbir şey dayanmıyor" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmara Depremi'nde Yaşanan Acılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı, yerel seçim haritası değişti 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı, yerel seçim haritası değişti

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
16:31
’Kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti’den istifa etti
'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti
SON DAKİKA: Marmara Depremi'nde Yaşanan Acılar - Son Dakika
