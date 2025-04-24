Marmara Kariyer Fuarı 28-29 Nisan'da Kocaeli'de Gerçekleşecek - Son Dakika
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Marmara Kariyer Fuarı 28-29 Nisan'da Kocaeli'de Gerçekleşecek

Marmara Kariyer Fuarı 28-29 Nisan\'da Kocaeli\'de Gerçekleşecek

Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), 28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Geçen yıl 103 bin ziyaretçi ağırlayan fuarın bu yıl da benzer bir başarı hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda düzenlenen fuar, 14 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilecek.

24.04.2025 15:23  Güncelleme: 15:27
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Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), 28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl bin 142 firmanın katıldığı ve 103 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarın, bu yıl da 14 üniversitenin paydaşlığında benzer bir başarıya ulaşması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek MARMARAKAF'ın tanıtım toplantısı yapıldı.

Fuarın tanıtım toplantısına, Kocaeli Vali Yardımcısı Şevket Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve çok sayıda akademisyen ile yönetici katıldı.

Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, MARMARAKAF'ın sadece kariyer etkinliği olmadığını ifade ederek, " Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek, gençlerimizin potansiyelini fark ettiği, iş dünyasının stratejik insan kaynağına doğrudan ulaştığı bir köprüdür. Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olarak tescillenen, Cumhurbaşkanlığı tarafından en etkin bölgesel kariyer fuarı olarak ödüllendirilen Marmara Kariyer Fuarı'nın ikincisini 'Kariyerini Planla Geleceğini Bul' mottosu ile 28-29 Nisan tarihleri Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz" dedi.

"Bu yıl da 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayabileceğimizi düşünüyoruz"

Cantürk, geçen yıl fuarda bin 142 firmanın yer aldığını, 103 bin kişinin ziyaret ettiğini ve fuar kapsamında 771 farklı etkinliğin düzenlendiğini belirterek, "Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olarak gerçekleştirdik. Marmara Kariyer Fuarında bu yıl da benzer bir başarıyı yakalamak için çalışmalarımızı tamamladık. Geçen hafta itibariyle fuarda bulunan tüm stantlarımız doldu. Şuan ki katılımcı firma sayımız, geçen yılda olduğu gibi binin üzerine çıkmıştır. Sponsorlu ve stant olmadan katılımlarımızın kayıtları devam ediyor. Yine bu yıl da 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Kocaeli için değerli bir etkinlik"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ise Marmara Kariyer Fuarı'nın Kocaeli adına değerli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bilginin üretiminden emeğin yönlendirilmesine, bireysel yetkinliğin keşfinden toplumsal kalkınmanın sürdürülebilirliğine uzanan çağdaş insan kaynağı politikaları artık sadece birey değil, toplumun geleceğini tayin eden stratejik bir alan haline gelmiştir. Bu bağlamda gençliğin potansiyelini doğru mecralarla buluşturmak ulusal vizyonun da temelini oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Baraçlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kariyer fuarı yalnızca bir istihdam etkinliği değil, genç zihinlerin profesyonel dünyayla kuracağı ilişkinin anlamını yeniden tanımlayan çok katmanlı bir etkileşim platformudur. Gençlerle özel sektörün buluştuğu, geleceğin şehircilik projelerinin konuşulduğu bu platform, Marmara Denizi'nin başladığı şehir olan Kocaeli adına da önem arz etmektedir. Marmara'nın bereketli ikliminde bilgi ve tecrübe ile yoğrulmuş bir gelecek için gençlerimize yalnızca bir iş değil, bir istikbal sunan bu anlamlı buluşmada herkesi Kocaeli'ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Veriler toplanacak

MARMARAKAF bu yıl farklı bir projeyle de dikkat çekiyor. Fuar süresince kullanılacak MARMARAKAF Mobil Uygulama Sistemi ile gönüllü öğrencilerin desteğiyle veriler toplanacak ve bu veriler akademik çalışmalara kaynak oluşturacak. Farklı disiplinlerden akademisyenlerin değerlendireceği bu verilerle uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapılması planlanıyor.

Bu yıl da 700'ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak olan fuarda, sosyal sorumluluk projeleri, sağlık taramaları ve afet bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. AFAD tarafından düzenlenecek tatbikatlarla gençlere deprem bilinci aşılanacak. Tıp Fakültesi'nden akademisyenler ise diyabet, hipertansiyon ve obezite gibi konularda bilgilendirme yapacak.

Fuar, sadece Kocaeli'deki öğrencileri değil, Türkiye'nin dört bir yanından tüm üniversite öğrencileri ve mezunlarını kapsıyor. Bu yönüyle MARMARAKAF, istihdamda fırsat eşitliği oluşturmayı hedefliyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmara Kariyer Fuarı 28-29 Nisan'da Kocaeli'de Gerçekleşecek - Son Dakika

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