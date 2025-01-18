MARMARAKAF'25: BŞEÜ Hazırlık Çalıştayı - Son Dakika
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MARMARAKAF'25: BŞEÜ Hazırlık Çalıştayı

MARMARAKAF\'25: BŞEÜ Hazırlık Çalıştayı

BŞEÜ, MARMARAKAF'25 için Kocaeli'de hazırlık çalıştayı düzenledi. Katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.

18.01.2025 11:45
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) koordinasyonuyla, Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF'25) kapsamında hazırlık çalıştayına Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı katılım gösterdi.

Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde 28-29 Nisan 2025 tarihlerinde 14 üniversitenin paydaşlığı ile gerçekleşecek olan Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF'25) kapsamında hazırlık çalıştayı düzenlendi. CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay başkanlığında Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen çalıştaya, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. H. Tezcan Uysal katıldı. Çalıştayda, Marmara Kariyer Fuarı çalışmaları hakkında bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapılarak 3 ayrı oturumda fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MARMARAKAF'25: BŞEÜ Hazırlık Çalıştayı - Son Dakika

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